500 ezer eurót emelhet ki jövőre Dunaszerdahely azok zsebéből, akik itt építkeznének

Fejlesztési illeték címén új adónemet vezetnek be immár Dunaszerdahelyen is. A vonatkozó törvény erre nem kötelez, csak lehetővé teszi ilyen adó beszedését, és amikor a parlament elfogadta a törvényt, a dunaszerdahelyi testület elsőre nem vezette be az illetéket, most viszont már igen. Januártól lép hatályba.