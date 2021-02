"53 ember halt meg a vakcina miatt egy Dunaszerdahelynél alig nagyobb városban!" Ez az álhír izgatja a hoaxra kiéhezett kotlebásokat

A fele sem igaz annak a híresztelésnek, hogy a Spanyolország déli csücskébe ágyazódó, 33 ezer lakosú városállamban több tucat ember vesztette életét az oltóanyag miatt. Azt is mondhatnánk, hogy bolond lukból bolond szél fúj, hiszen ezt az álhírt elsőként a Chemtrails Slovensko osztotta meg január 27-én. Eszerint a Pfizer-BioNTech koronavírus elleni vakcinája 6 ezer emberből 53-al végzett tíz nap alatt. Erre a sületlenségre Marian Kotleba pártja is rögtön lecsapott és velük együtt szlovák nyelven összesen 700 felhasználó osztotta meg a közösségi oldalán a megalapozatlan hírt.

Gibraltár miniszterelnöke, Fabian Picardo már január 24-én kézzel-lábbal tiltakozott az álhír ellen, és azóta is vadászik a légből kapott "hírlapi kacsára". A városállam vezetője azt mondja, hogy a vakcina beadása után elhunyt néhány személy már vírussal fertőzött volt. "Kormányfőként kijelenthetem, hogy a vakcina miatt egyetlen haláleset sem történt" - nyilatkozta Picardo.

This excellent article from @Reuters shows up that allegations about vaccine deaths in Gibraltar are FAKE!https://t.co/rlBD7qNWNG