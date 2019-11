59 éves korában elhunyt Gary Rhodes sztárséf

Fotó: TASR/Georgie Gillard/PA via AP

„A Rhodes család mélységes szomorúsággal jelenti be a szeretett férj, apa és testvér, Gary Rhodes távozását. A család szeretne köszönetet mondani mindenkinek a támogatásáért és arra kérni mindenkit, hogy hagyják őket békében gyászolni ezekben az időkben”

– olvasható a család által kiadott közleményben.

Gary Rhodes 1960-ban, Londonban született. Első szakmai munkáját az amszterdami Hiltonban kapta, itt kezdett kísérletezni a nouvelle cousine francia gasztronómiai irányzattal. Első éttermét 1997-ben nyitotta meg, de a legtöbben tévés szerepléseikor ismerték meg.

Feltűnt a szintén sztárséf Gordon Ramsay műsoraiban, az Amerikai mesterszakácsban és A pokol konyhájában is, később pedig saját műsort is indított Rhodes Around Britain címen. 2006-ban a Brit Birodalom Érdemrendjével tüntették ki.

Gary fantasztikus szakács és hihetetlen nagykövet volt a brit konyha főnökeként, fiatal szakácsként óriási inspirációt adott nekem. Újraképzelte a modern brit ételeket, eleganciával és szórakoztatással. Pihenj békében, séf

– búcsúzott tőle Instagramján Gordon Ramsay.

