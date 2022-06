62 ezer euróért kaptak meg parcellákat, amelyek akár 13-14 milliót is érhetnek - csalásokra bukkant a Szlovák Földalap vezetése

Több száz hektár termőföldet próbál meg visszaszerezni a Szlovák Földalap olyan vevőktől, akik feltehetően csalással jutottak hozzá a parcellákhoz még 2018 táján. A Földalap akkori vezetése ezekkel több százmillió euró kárt okozhatott az államnak.

Gyümölcsösök, amelynek már évek óta fejlődniük kellene, de a helyükön még mindig repce vagy kukorica nő. Ilyen parcellákra bukkant a Szlovák Földalap (SPF) vezetése, amikor ellenőrizte a 2018-ban eladott, amelyeken a vevők gyümölcsösök telepítését ígérték. Pontosabban a 47, gyümölcsös létrehozásával indokolt adásvételből 25 esetben ezt találták. A 47-ből 19 gyümölcsöst azóta valóban létrehoztak, kettőt pedig csak részben. Az adásvételi szerződésen Adriana Šklíbová, az SNS által jelölt vezérigazgató, és Boris Brunner, a Híd által jelölt helyettesének aláírása szerepel.

„A korrupcióellenes osztályunk fokozatosan tár fel olyan eseteket, amelyek igazolják, hogy hogyan pocsékolták el az állami földet Robert Fico és Peter Pellegrini kormányai idején. Nem félek kijelenteni, hogy a Földalap abban az időben milliós bizniszeket kötött, elég volt, ha valakinek megvolt a telefonszáma a megfelelő emberekre” – mondta a Paraméternek Ján Marosz, a Földalap jelenlegi vezérigazgatója.

1000 diófa, saját szükségletre

A feltételezett csalások esetében feljelentést tesznek. Egy ilyen ügy kapcsán Marosz bemutatta, hogy hogyan működött a rendszer. A Pöstyéntől mintegy 10 kilométerre fekvő Vrbové (Verbó) kataszterében vett 13,3 hektárt, összesen öt parcellára felosztva a Tanas Trade kft. 2018-ban az alaptól. Az ok, amivel a cég indokolta a földvásárlást indokolta, gyümölcsös létesítése, konkrétan diófákat akart ültetni a 13 hektárra. Marosz szerint már itt is megmutatkozott a vételi javaslat abszurditása, a cég ugyanis saját szükségletre szánta a diót a hektáronként 75 diófáról, vagyis összesen csaknem ezer fáról.

Gyors cégalapítás, gyors vétel

Gyanús lehetett volna a Földalap számára az is, hogy a céget 2017 júniusában alapították, a mezőgazdasági tevékenység pedig csak novemberben került a cég tevékenységei közé. A 13 hektáros telek megvásárlását azonnal kérvényezték, és néhány hónap múlva, 2018 áprilisában már alá is írták a szerződést. A Földalap ügyintézési gyakorlatát tekintve ez szinte elképzelhetetlen gyorsaságnak számít, sokan évekig választ sem kaptak a kérvényükre, akkor sem, ha akár az általuk bérelt és megművelt parcellát szerették volna megvásárolni. A Tanas Trade esetében heteken belül megérkezett a pöstyéni járási hivatal és a verbői helyi önkormányzat pozitív állásfoglalása is.

A Földalap már az eladási áron veszített több mint százezer eurót még 2018-ban.

A 13 hektárt ugyanis 62 ezer euróért adták el a cégnek, vagyis négyzetméterenként 0,4643 euróért, miközben az értéke az ártérkép szerint 1 euró volt négyzetméterenként. Ma már a mezőgazdasági föld értéke abban a kataszterben 15 euró négyzetméterenként, vagyis az állam már most is csaknem kétmillió eurót veszített azzal, hogy 2018-ban eladta.

Akár 14 milliót is érhet

Sokkal nagyobb veszteség azonban a lehetséges jövőbeli értéke a területnek. A 13 hektár 5 parcellára oszlik, és valamennyi határos vagy nagyon közel fekszik Vrbové belterületéhez. Ha néhány éven belül átminősítenék a parcellákat építkezési telekké, az értékük megszázszorozódna.

„Építkezési telekként az értéke négyzetméterenként 70-220 euró között mozogna, vagyis a 13 hektár konzervatív becslés alapján, 100 euró körüli négyzetméteráron is több mint 13-14 milliót érne” – mondta Marosz.

A parcellákra természetesen azóta sem ültettek el egyetlen diófát sem, ugyanaz a helyi mezőgazdasági szövetkezet bérli és műveli a területeket, mint korábban, amikor még a Földalap tulajdonában vannak. „Ugyanúgy kukoricát és repcét termeszt rajta a korábbi bérlő” – mondta Marosz.

Az alap megpróbálja visszaszerezni a parcellákat, amire jelenleg még elővételi joga van, de az igazgató szerint erre nem túl sok esély van. „Az adásvételi szerződés nem ad rá közvetlen lehetőséget, hogy visszakapjuk a parcellákat, de bírósághoz fordulunk” – mondta az igazgató. Emellett feljelentést tesznek ismeretlen tettes ellen hűtlen kezelés gyanújával.

Marosz szerint 25 ehhez hasonló gyanús adásvételt találtak az előző kormány idejéből. A földvásárlók mindegyike valamilyen gyümölcsöst akart létesíteni, de az elmúlt négy évben ehhez még hozzá sem fogtak. A területek is hasonló nagyságrendűek – 13 hektárosak – a 25 szerződés mintegy 250 hektár eladásáról szól. „Elég volt ismerni a megfelelő embereket, azok telefonszámát, és könnyen, gyorsan és olcsón lehetett értékes állami parcellákhoz jutni” – magyarázta Marosz.

Žiga is kedvelte a Tanas Trade-t

A Tanas Trade ügye azért is érdekes, mert a cégnek azóta sincs kimutatható tevékenysége, nincs bevétele, nincs nyeresége. Illetve két bevétele van, 2018-ban kapott 62 ezer eurót – ebből fizette ki a parcellák árát –, és

ugyancsak 2018 augusztusában nyert 199 ezer eurót a gazdasági minisztérium által meghirdetett pályázaton. Az akkori gazdasági miniszter Peter Žiga (Smer majd Hlas) volt, aki ellen jelenleg büntetőeljárást folytat a rendőrség.

A projekt maga is érdekes, mivel az állami támogatást a cég a vállalkozói tevékenységének a fejlesztésére kapta. A Tanas Trade honlapján azonban még mindig ott van egy 2019-es felhívás, amelyben egy projektmenedzsert keresnek csaknem kétezer eurós fizetésért bruttó. A honlap mást nem is tartalmaz.

