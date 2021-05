73 koronavírusos meghalt, de több mint 4,5 millió embert már beoltottak Magyarországon

Az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett - írja a Hvg.hu a kormányzati tájékoztató portálra hivatkozva.

1039 az új fertőzöttek száma, ezzel a járvány kezdete óta összesen 797 429 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 73 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 114 főre emelkedett.

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 618 608 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 149 707 főre csökkent. 2453 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 308-an vannak lélegeztetőgépen.

A beoltottak száma 4 554 679 fő, közülük 2 656 671 fő már a második oltását is megkapta. Mindez azt is jelenti, hogy egy nap alatt 71 081 fő kapta meg az oltását, a másodikat pedig 29 814-en. Már több mint 5 millióan regisztráltak oltásra és 81%-uk meg is kapta azt.

(Hvg.hu)