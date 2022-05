A 75. cannes-i fesztivál megnyitóján Kijevből bejelentkezett az ukrán elnök

Az Oscar-díjas A némafilmes című film rendezője, a francia Michel Hazanavicius legújabb filmjének, a Coupez! (Ennyi!) című zombikomédiának versenyen kívüli díszbemutatójával kezdetét vette kedd este a 75. cannes-i filmfesztivál.

A díszbemutatót megelőző megnyitó ünnepségen videókapcsolaton keresztül bejelentkezett Kijevből Volodimir Zelenszkij ukrán elnök.

"Egy új Chaplinre van szükség, aki bebizonyítja, hogy a mozi nem néma az ukrán háborúval szemben"

- jelentette ki az ukrán elnök a cannes-i fesztiválpalota Lumiere termében összegyűlt, mintegy háromezer fős szakmai közönségének.

"Mi harcolunk tovább, nincs más választásunk. (...) Meggyőződésem, hogy a diktátor elbukik"

- tette hozzá, párhuzamba állítva Vlagyimir Putyin orosz elnököt Charlie Chaplin A diktátor című filmjének címszereplőjével.ű

Az ukrán elnök a háború áldozatairól, a Kijev melletti Bucsában megöltekről, Mariupol ostromáról beszélve közvetlenül megszólította a filmes alkotókat.

"Százak halnak meg mindennap. Nem fognak felállni a forgatás végét jelző csapó után. A mozi hallgatni fog vagy beszélni fog minderről? Ha van egy diktátor, ha van egy háború a szabadságért, ismét minden az egységünkön múlik. Kimaradhat-e ebből az egységből a filmművészet?"

- fogalmazott Zelenszkij.

Az ukrán elnök úgy vélte, hogy "a gyűlölet el fog tűnni és a diktátorok meghalnak", de a győzelemhez szükség van a mozira is.

Az est nemzetközi sztárja az idén 60 éves Forest Whitaker Oscar-díjas amerikai filmszínész volt, aki tiszteletbeli Arany Pálma-díjat vehetett át az életművéért.

A fesztiválon mutatják be a Christophe Castagne és Thomas Sametin rendezésében készült For the Sake of Peace című Dél-Szudánról szóló filmet, amelynek Whitaker volt a producere. Az amerikai sztár először 1988-ban szerepelt Cannes-ban, amikor a Clint Estwood Bird - Charlie Parker élete című filmjének címszerepéért el is nyerte a legjobb színész díját.

A hivatalos programban bemutatásra kerülő alkotásokból készült összeállítást megelőzően a megnyitó közönsége rövid részleteket is láthatott Forest Whitaker filmjeiből, majd a zsűrielnök Vincent Lindon francia filmszínész alkotásaiból. Az általa vezetett nemzetközi zsűriben fele-fele arányban foglalnak helyet nők és férfiak: Rebecca Hall brit-amerikai, Deepika Padukone indiai, Noomi Rapace svéd és Jasmine Trinca olasz színészők mellett Aszgar Farhadi iráni, Ladj Ly francia, Jeff Nichols amerikai és Joachim Trier norvég rendezők.

Köszöntőjében a zsűrielnök is az ukrán háborúról beszélt.

"Valószínűleg az lenne logikus, legalábbis emberi, ha most örömmámorban úsznék attól, hogy önök előtt állhatok a világ legjelentősebb fesztiváljának az elnökeként, ünnepelném az eseményt és élvezném a megtiszteltetést, ami engem ért. De van-e hozzá jogom?"

- mondta Vincent Lindon.

"Erről a helyről nem inkább arról kellene beszélni, amely az egész világot foglalkoztatja, a vérző, szenvedő bolygónk gondjairól, amely a hatalmak közönyében ég el?"

- tette fel a kérdést a francia színész, majd a kultúra szerepét méltatta a társadalomban.

Vincent Lindon emlékezetett arra, hogy a cannes-i fesztivál "a fasizmus elleni küzdelem szándékából jött létre" 1939-ben, s "a hivatalos programba meghívott filmeknek nem kizárólag az a céljuk, hogy megtöltsék a mozikat".

Vincent Lindon szerint a film egy "olyan masszív érzelmi fegyver, amelynek a tudatra ébredést kell segítenie és a közöny ellen kell harcolnia".

A szemlét Julianne Moore amerikai színésznő nyitotta meg.

A nyitófilmet rendező Michel Hazanavicius visszatérő vendége a fesztiválnak, ezúttal versenyen kívül mutatják be Ennyi! című paródiáját egy zombikról szóló katasztrófafilm forgatásáról. A Bérénice Béjo és Roman Duris főszereplésével, egy japán film alapján készült francia vígjáték hódolat a sokszor lenézett zsánerfilmek előtt.

A hivatalos programban a verseny szerdán kezdődik. A 155 ország által több mint 2200 benevezett filmből 21 versenyezhet a fődíjért. Közülük naponta kettőt láthat a fesztiválközönség. Elsőként Kirill Szerebrennyikov orosz rendező Csajkovszkij felesége című történelmi filmjét. A kormánykritikus alkotó filmjét nem először hívták meg a versenybe, de ez az első alkalom, hogy a rendező személyesen jelen lesz a filmje cannes-i bemutatóján.

A fesztivál azonban nem kíván hivatalos orosz delegációt fogadni, és nem szeretné, ha az orosz kormányhoz köthető bármilyen hivatalos személy vagy újságíró megjelenne a fesztiválon, amíg az Ukrajna elleni orosz invázió folytatódik.

Szerdán érkezik Tom Cruise is a Top Gun: Maverick című filmjének világpremierjére, harminchat évvel a Top Gun bemutatója után. A fesztiválon a színész pályafutásának is szentelnek egy külön rendezvényt. Őt egymás után követik idén a hollywoodi sztárok a vörös szőnyegen. Baz Luhrmann Elvis Presleyről forgatott életrajzi filmjét is a fesztiválon vetítik először. A rock and roll legendát Austin Butler alakítja, felesége, Priscilla szerepében Olivia DeJonge lesz látható, Tom Hanks pedig Elvis befolyásos menedzsereként tűnik fel a zenés produkcióban. A versenyben mutatják be A légy és a Karambol 79 éves kanadai rendezőjének David Cronenbergnek a legújabb filmjét (Crimes of the Future) Viggo Mortensennel, Kristen Stewarttal és Léa Seydoux-val a főszerepben.

Egy magyar vizsgafilmet, Szelestey Bianka Hajszálrepedés című diplomafilmjét is meghívták a fesztivál hivatalos programjába. Az alkotást a filmes egyetemek legjobbjait felvonultató, La Cinef elnevezésű versenyben vetítik. Dér Asia Nem haltam meg című dokumentumfilm-projektje, amely a Nemzeti Filmintézet Inkubátor Programjában készül, a fesztiválhoz kapcsolódó filmvásár Cannes Docs szakmai programjában lesz először látható.

