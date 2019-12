79 éves nénit fenyegettek meg halálosan a lépcsőházban, majd le is lökték!

A 43 éves vágújhelyi Monika P., illetve a 29 éves csehországi Ivo B. szombaton késő este keveredett szóváltásba a nyugdíjas asszonnyal, aki amiatt jött ki a lakásából, mert amazok a lépcsőházban hangoskodtak. Ezután halálosan megfenyegették majd lelökték őt a lépcsőház lépcsőjén. Súlyos sérülésekkel került kórházba.

A két támadó is ott lakik, és miután lelökték a nénit, bezárkóztak a lakásukba, a rendőröknek sem akartak ajtót nyitni. A helyszínre rendelték a rendőrségi tárgyalót és a különleges egységet is, ekkor engedték végül be őket.

A két személyt súlyos testi sértéssel gyanúsítják, 5-től 12 évig terjedő szabadságvesztéssel számolhatnak.

(TASR)