800-an futottak Natiért a gútai Dögös Sprinten

A gútai vízimalom környéke ezúttal is csodás helyszínt biztosított a már hagyományossá vált jótékonysági futásnak, a Dögös Sprintnek múlt szombaton, melyet idén is színes programsorozat kísért.

Hatodik alkalommal gyűltek össze a jószándékú emberek. Az esemény szervezője a helloGúta Polgári Társulás. „Évekkel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy valamilyen módon ki kellene használni ezt a festői szépségű területet. Akkoriban Németh Tomikának szüksége volt egy járókaszerű segédeszközre. A kettő hatására jött az ötlet, hogy gyűjthetnénk a számára anyagi támogatást egy futóverseny által. Az első évben még egy szolid kis rendezvényről volt szó, 1200 euró volt a kitűzött célunk, ugyanis ennyibe került az említett segédeszköz. Körülbelül 150 futóra számítottunk, a nevezéskor azonban hatalmas meglepetés ért bennünket, közel 300-an futottunk. Ezt a számot azóta minden évben sikerült megugornunk” - kezdte Forgács Attila főszervező.

Az elmúlt öt év alatt összesen 24 ezer eurót sikerült összegyűjteniük. Tavaly 8050 euró gyűlt össze, melyet egy érsekújvári családnak adományoztak. A szülők egy ikerpár boldog édesanyja és édesapja, azonban történetüket megnehezíti, hogy a lányok egyike, Lilike gyermekbénulásban szenved. A szervezők minden évben olyan rászoruló családot választanak a Dögös Sprint kedvezményezettjeként, ahol valamilyen betegségben szenvedő gyermek él. „A pénzt gyógykezelésekre, szükséges segédeszközökre fordítják a szülők. Nagy örömünkre szinte az összes támogatott gyermekünknél az idő elteltével látszik a fejlődés, javul az állapotuk. A kedvezményezettek kiválasztásakor kiindulópontként mindig Gútát vesszük, ha itt már nem találunk rászorulót, akkor a környékén keresgélünk” - fűzte hozzá a főszervező.

A Dögös Sprint nemcsak a futásról és a jótékonykodásról szól. Küldetése, hogy megmutassa, összefogással mi mindenre képesek vagyunk. Erre nagyszerű példa, hogy az évek során az esemény külső támogatókkal is bővült. A dunaszerdahelyi születésű Paksi Ildikó Cannesban él, jógaoktatóként tevékenykedik. A rendezvényt látva gyűjtésbe kezdett, s 500 eurót küldött a szervezőknek, melyet szintén a kedvezményezett család kap meg. Ezen túl, a dunaszerdahelyi Házi Csilla táncstúdiójában indított gyűjtést, így idén 1400 euróval tudta növelni az adomány összegét. „Mindig vannak támogatóink, akik tovább erősítik a rendezvényünket” - emelte ki Attila.

A Dögös Sprint név a helyszínt biztosító terület népi elnevezéséből fakad. „Ez egy vízgyűjtő terület, ebből kifolyólag mocsaras. A múltban itt ált a Béke vár. Amikor harcok folytak, a mocsárban nagyon sok ló és katona odaveszett, valamint sok vadállat pusztult el a mocsárban, ezáltal dögszag terjengett. Így az emberek rányomták a dögös nevet, mi pedig úgy döntöttünk, megtartjuk ezt az elnevezést” - fejtette ki Forgács Attila.

A jótékonysági futás idei nagykövete a közismert vásárúti MMA harcos, Boráros Gábor volt. „Több oka is van annak, hogy igent mondtam a felkérésre. Egyrészt Forgács Attila jó barátom, így szívesen segítettem neki, másrészt mint sportoló örömmel álltam egy sportrendezvény mellé, továbbá óriási pluszt adott az egészhez, hogy jótékonyságról van szó, ami által segíteni tudunk valakinek” - mondta el kérdésünkre Boráros Gábor, aki maga is szeretett volna beállni a futók körébe, azonban az edzései sűrűsége miatt erre nem volt lehetősége. Ennek ellenére, végig jelen volt a rendezvényen. „Június 8-án lesz a következő mérkőzésem Pozsonyban. Egész héten kemény edzésekkel készülök rá, ezért hagytam most ki a futást, mert muszáj pihenőidőt adnom a szervezetemnek, testemnek.”

A nagy tömegben az idei kedvezményezett családra is rábukkantunk. A hatéves kis Natika jókedvűen sétált és nézelődött. Édesanyja elmondta, Natika gyermekbénulásban szenved. „Natálka nagyon ügyes, már két éve egyedül jár. Ezt az állapotot szeretnénk megtartani, illetve tovább javítani azon, amin lehet. A bal lábával és a bal kezével még nagy gondok vannak. Nem tudja őket rendesen használni. Ezen túl a mentális állapotán is javítani kell, mert sajnos még nincsen egy hatéves gyermek szintjén” - tette hozzá az édesanya. Natikára szeptemberben egy lábműtét vár, ami előtt és után egyaránt kiemelten fontos a rehabilitációs kezelés. Ebben nagy segítségükre lesz a Dögös Sprint anyagi támogatása. A betegségétől függetlenül Nati egy nagyon boldog, eleven kislány. „Mindennapos fájdalmai szerencsére már nincsenek. Ezen az időszakon túlvagyunk. Voltak epilepsziás rohamai, akkor nyűgös és nehezebben kezelhető volt. Két éve már, hogy ezek elmaradtak, azóta sokkal nyugodtabb” - húzta alá az anyuka, Kómár Zsuzsanna, majd hozzátette, óriási öröm számukra, hogy ennyi ember összegyűlt azért, hogy az ő kislányuknak segítsen.

„Nagyon hálásak vagyunk a szervezőknek és minden egyes résztvevőnek!”

3, 7 és 14 kilométeres távon lehetett nevezni.

A szombati, hatodik Dögös Sprinten 862-en regisztrálták magukat a futóversenybe, közülük 800-an értek célba.

Akadtak ugyanis olyanok, akik segíteni akartak, így befizették a nevezési díjat, ám a futáson már nem vettek részt. Az összegyűlt összeg nagysága egyelőre ismeretlen, ugyanis a gyűjtés tovább folytatódik. Május 31-ig mindenkinek lehetősége van pénzt utalni az erre a célra fenntartott bankszámlaszámra. A szervezők ezután összeszámolják az összeget és átadják a kedvezményezett családnak.

A hivatalos számlaszám, amelyre adományozhatnak, a következő: IBAN: SK23 5200 0000 0000 1626 2662.

