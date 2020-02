800 millió eurós kampány a Smernek és az SNS-nek, Bugárék tiltakoznak

Nem vettek részt a hidas miniszterek a szerdai kormányülésen, amelyen egy több százmillió eurós szociális csomag elfogadásáról döntöttek a smeres és nemzeti párti tárcavezetők. „Nem mentünk el, mert nem akartuk támogatni az intézkedéseket, és ha ott lettünk volna sem változik semmi, mert leszavaztak volna bennünket” – magyarázta a Paraméternek Bugár Béla, a Híd elnöke.

A családi pótlék emelése, a 13. nyugdíj és az autópályadíj eltörlése – a 3,5 tonnánál könnyebb autók, vagyis a személyautók és a kisteherautók számára – már idén több mint 440 millió euróba kerülne, pedig ebből két intézkedés – a családi pótlék emelése és a sztrádamatrica eltörlése csak jövő januárban lépne életbe. A 13. nyugdíj minden nyugdíjtípus esetében az átlagnyugdíj összege lenne, vagyis az öregségi nyugdíjas 460 euróra, a korengedményes nyugdíjat szedők 433,20 euróra, az árvák pedig 137 euróra számíthatnak. A 100 százalékos rokkantak 380 eurót, a részleges rokkantak 70 százalékos rokkantságig pedig 209,90 eurót kapnak majd várhatóan az év végén.

Jövő héten döntés?

A jogszabálytervezetek jövő héten kerülhetnek a parlament elé, Andrej Danko házelnök már jelezte, hogy február 18-ra hívja össze a képviselőket. Mivel a kormány gyorsított eljárást javasol, a jogszabályokat akár 24 óra alatt elfogadhatják, ha meglesz a szükséges többség. A törvényeket alá kell írnia Zuzana Čapotová államfőnek is, Peter Pellegrini (Smer) kormányfő szerint azonban nem lesz oka elutasítani azokat.

Bugár: honnét vesszük a hiányzó 800-900 millió eurót?

A Híd nem vesz részt a parlament ülésén sem, mert szerintük óriási lyukat ütne az elfogadásuk a költségvetésen. „Nem a javaslatokkal van probléma, mi eddig is fontosnak tartottuk a nyugdíjasok és a családok támogatását, hanem azzal, ahogyan ezt előkészítették – magyarázta a Paraméternek pártja álláspontját Bugár. – Tegnap még nem volt kész a törvényszöveg, ma pedig már szavazni kellett róla a kormányban. Hamarosan megérkezik a parlamentbe úgy, hogy hiányzik a rendes törvényelőkészítési folyamat. Honnét vesszük a hiányzó 800-900 millió eurót?”

Peter Pellegrini miniszterelnök szerint a törvények finanszírozása megoldható. „Idén csak a 13. nyugdíjat kell majd kifizetni, de ez a Szociális Biztosító költségvetését terheli” - jelentette ki a kormányfő. Csak ez a tétel több mint 440 millió euró pluszkiadást jelent. Jövőre, a másik két intézkedés életbe lépése mintegy 370 millió eurós pluszkiadást jelent, ebből 300 milliót tesz ki a családi pótlék emelése, az autópálya-matrica megszüntetése pedig 70 milliós kiesést jelent majd.

Óriásit nő a hiány

Bugár szerint a Szociális Biztosító költségvetésében sincs meg a szükséges összeg. „A biztosító deficites, a kormánynak kellett már eddig is kipótolnia a hiányát” - magyarázta a Híd elnöke.

A Híd elnökével ért egyet az állami költségvetés felügyeletével megbízott független szerv, a Költségvetési Tanács (RRZ) is, amely már a most elfogadott csomag nélkül is sokkal nagyobb hiányt jósol az idei évre, mint amivel a kormány számol. Míg a parlament által elfogadott költségvetésben 480 millió euró hiány szerepel, ami GDP arányosan 0,49%, addig az RRZ szerint a hiány 1,754 milliárd euró lesz, vagyis csaknem a GDP 1,8 százaléka. Az RRZ szerint, ha a kabinet így folytatja, 2022-re a hiány meghaladja majd a GDP 3%-át, ami már az uniós előírásokat, a maastrichti feltételeket is sérti.

SaS, PS/Spolu: a „görög útra” tért a kormány

Felelőtlenségnek tartja a Smer és az SNS javaslatait az ellenzéki pártok többsége is. Az SaS és a PS/Spolu feljelentést tettek a Főügyészségen azon kormánytagok ellen, akik megszavazták az intézkedéseket. Miroslav Beblavý (PS/Spolu) szerint a kormány törvényt sértett a javaslatok elfogadásával. „Két jogszabályt is megsértettek: a parlament házszabályát, amely a gyorsított eljárásra vonatkozó előírásokat tartalmazza, és a kiadási plafonra vonatkozó előírást. A görög útra vezetik az országot” – állítja Beblavy.

Pellegrini kampánya

Peter Pellegrini a Hidat és az ellenzéket is bírálta. „Azt üzenik az embereknek, hogy irigylik tőlük az emelt családi pótlékot és a 13. nyugdíjat” - jelentette ki a kormányfő.

Bugár szerint Pellegrini nem az emberekre gondol, hanem a Smer támogatottságának csökkenését akarja megállítani. „Vannak belső felmérések, amelyek szerint már 15 százalékot sem érne el a Smer, ezért kapálóznak” – mondta Bugár. Az SNS támogatottsága már régen az 5 százalékos küszöb környékén ingadozik, egyes felmérések alapján nem jutna be a parlamentbe.

Bugár azt sem érti, hogy ha a családi pótlék emelése és az autópálya-matrica eltörlése csak jövőre lép életbe, akkor miért kell most elfogadni. „A következő kormány számlájára költekezik, ilyenbe én nem megyek bele” – üzente Pellegrininek.

Kinek a támogatásával?

Kérdés, hogy kinek a támogatásával akarja elfogadni a Smer és az SNS a jogszabálymódosításokat. A két pártnak összesen 64 képviselője van, ez kevés a rendkívüli ülés megnyitásához: ott legalább 76 képviselőnek kell jelenlennie. Marian Kotleba vagy Boris Kollár pártjának támogatásával azonban meg lehet a szükséges szavazatmennyiség, és nem ez lenne az első eset, hogy a Smer Kotleba támogatásával fogad el jogszabályt. Pellegrini a kérdésről azt nyilatkozta, hogy senkivel sem tárgyalnak, de szerintük ezek olyan fontos javaslatok, amelyeknek biztosan meglesz a szükséges szavazatmennyiség.

