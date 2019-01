9. Pozsonyi Magyar Vigadóbál: Mulatni bolondulásig!

Fellép a BON BON és az elragadóan csinos hölgyekből álló PRINCESS modern vonós trió, méghozzá nem mindennapi élő, zenekaros formációban.

Az est folyamán természetesen cigányzene és egy különleges báli zenekar is szórakoztatja majd kedves vendégeinket.

A pozsonyi magyarságon kívül ismét szeretettel várják a távolabbról érkező vendégeket is.

A 9. Pozsonyi Magyar Vigadóbál színvonalas, de kötetlen szórakozást ígér, ami a pozsonyi vigadóbálokat eddig is jellemezte - éjféltől akár zakó és nyakkendő nélkül is - úgy, ahogy azt a bál mottója is jelzi: MULATNI BOLONDULÁSIG!

A belépőjegyek 70, illetve 110 euróba kerülnek. A jegyár tartalmazza: az aperitifet, a vacsorát, egy pohár bort, illetve kávét, az éjféli büfét és a zenés műsort.

Az olcsóbb jegyek viszont nem vesznek részt az éjféli sorsolásban, és nem tartalmazzák a hozzájárulását az iskola támogatására sem, valamint kevésbé jó a kilátást biztosítanak a pódiumra.

További információ vagy jegyrendelés e-mailben: vigadobal@gmail.com vagy telefonon a 0910 326 333-as telefonszámon (külföldről: +421 910 326 333)

(PR-cikk)