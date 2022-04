900 fővel növelné a kormány a NATO-kontingens maximális létszámát

Egy hónappal ezelőtt elfogadott határozati javaslat alapján a kormány, majd a parlament 2100 főben szabta meg az ország keleti határát védő NATO-kontingens létszámát. Ezt emelték a keddi kormányülésen újabb 900 fővel, vagyis legfeljebb 3000 NATO-katona érkezhet az országba. A javaslatra még a parlamentnek is rá kell bólintania, várhatóan az április végén kezdődő ülésen döntenek majd a képviselők.

Fotó: TASR

A kormány 900 fővel növelné a keleti határ védelmére az országban tartózkodó NATO-kontingens létszámát. Jaroslav Naď védelmi miniszter szerint ezt az emelést a védelmi intézkedések igénylik.

„A NATO azt teljesíti, amit kérünk tőle, vagyis a határ védelmét, és ehhez ennyi katonára van szükség – mondta Naď. – Az USA plusz katonáira például a Patriot-üteg működtetéséhez van szükség.”

Az ország légterének védelmét jelenleg 3 üteg Patriot légvédelmi rakéta rendszer látja el, kettő Hollandiából, egy Németországból érkezett, a negyediket az USA biztosítja. Ez utóbbi a héten fog megérkezni.

Még csak 800 katona érkezett

Jelenleg azonban még bőven az engedélyezett 2100 fő alatt van a kontingens létszáma, a védelmi miniszter szerint eddig mintegy 800 NATO-katona érkezett meg az országba. „Nem egy géppisztollyal jönnek, komoly technikát hoznak magukkal” – magyarázta a miniszter, hogy miért tart ennyi ideig a létszám feltöltése.

A teljes, mintegy 3000 fő körüli létszámot csak nyárra fogja elérni a kontingens.

Nem adjuk oda a MiG-eket Ukrajnának, nem is kérik

Naď beszélt arról is, hogy Szlovákia nem tárgyal Ukrajnával a MiG-29-esek átadásáról, ezt Ukrajna nem is kérte. A gépeket nem is tudnánk olyan egyszerűen átadni Ukrajnának, mivel azokat már olyan NATO-rendszerekkel szerelték fel, amelyeket előbb el kellene róluk távolítani.

A szlovák légtér védelmét azonban mindenképpen a NATO-szövetségesek bevonásával akarja biztosítani a miniszter. „Folynak a tárgyalások, egyelőre többet nem tudok mondani” – válaszolta arra a kérdésre, hogy melyik ország vadászgépei biztosítanák a védelmet. Úgy véli azonban, hogy még így is olcsóbb lesz a légtérvédelem, mint a MiG-ekkel volt.

„Csak tavaly 55 millió eurót fizettünk ki a szervizelésért az oroszoknak, ennél biztosan olcsóbb lesz a légtér védelme a szövetséges gépekkel” – jelentette ki Naď.

Szerinte a védelmi minisztérium előző, a Szlovák Nemzeti Párt által delegált vezetése hazudott, amikor arról beszélt, hogy évente csak mintegy 25 millió euróba fog kerülni a MiG-ek szervizelése.

Egyelőre nem veszünk Patriot-rendszert, úgyis kaptunk négyet ingyen

Szerinte a kormány egyelőre nem készül a Patriot-rendszerek megvásárlására. „Nyertünk néhány évnyi időt a döntésre” – válaszolta a miniszter arra a kérdésre, hogy nem akarják-e megvenni az amerikai rendszert. A légvédelmi rendszerek üzemben tartásáért Szlovákiának jelenleg egyetlen centet sem kell fizetni.

„A rendszerért nem fizetünk, a munícióért nem fizetünk, a karbantartásért nem fizetünk, az üzemeltetésért nem fizetünk” – sorolta a miniszter.

Az általa stratégiainak nevezett Patriot-rendszer helyett az egyszerűbb légvédelmi fegyverek modernizációját fontosabbnak tartja. „A Patriot biztosítja a legfelső szintet, a stratégiai védelmet, de »alatta« csak elavult orosz fegyvereink vannak, KUB és Igla rendszerek vannak, ezeket is le kell cserélni” – jelentette ki Naď.

A NATO-kontingens összetétele (jóváhagyott létszám + jelenlegi javaslat) – összesen 3000 katona:

Csehország – 600 + 100 katona

Németország – 700 + 500 katona

USA – 400 + 200 katona

Hollandia – 200 katona

Lengyelország – 100 katona

Szlovénia – 100 + 100 katona

- lpj -