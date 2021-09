9/11-nél is segédkező New York-i tűzoltó látogatott Somorjára

Szeptember 7. és 9. között Szlovákiában tesz látogatást James Manahan nyugalmazott New York-i tűzoltó, az amerikai nagykövetség szervezésében, miután közeleg a 2001. szeptember 11-i terrortámadások 20. évfordulója.

James Manahan professzionális karrierje során a tűzoltó- és mentőszoglálatok egységeit koordinálta nagy kiterjedésű bevetések során New York-ban. A húsz évvel ezelőtti New York-i terrortámadások után ő volt a mentési munkálatok egyik fő koordinátora az összeomlott World Trade Centernél.

Szlovákiai látogatása első napján megtekintette a somorjai tűzoltóállomást. Lelkes István járási igazgató kérdésünkre elmondta, hogy az amerikai egykori kolléga Pozsonyba érkezett, de egy közeli állomás működésére is kíváncsi volt, így került szóba Somorja.

"Körbevezettük a tűzoltóságon, ő pedig előadást tartott a New York-i tűzoltóság működéséről, és beszélt arról is, hogy Amerikában a nagyvárosokban működnek hivatásosokból álló tűzoltóságok, míg a kisebb városokban önkéntesek működtetik" - emlékeztetett. Hozzátette, számokban is elképesztőek a különbségek, ugyanis míg Szlovákiában összesen mintegy 4 ezer hivatásos tűzoltó dolgozik, addig csak New Yorkban 231 állomáson mintegy 10 ezren.

"Hozott magával egy könyvet a New York-i tűzoltóság 80 évéről, és egy emblémát, amit a tűzoltók viselnek magukon. Tőlünk is és a somorjai önkéntesektől is kapott emlékbe néhány apróságot" - árulta el Lelkes István.

Somorjáról Pozsonyba ment, ahol a Radlinský utcai tűzoltóállomáson vezette körbe Martin Blaha kerületi igazgató. Szerdán ellátogat a zsolnai tűzvédelmi középiskolába, ahol előadást tart a diákoknak az egyes New York-i mentőszolgálatok koordinálásáról. Később pedig a zsolnai tűzoltóságon mutatják meg neki a technikai bevetési eszközöket.

(SzT)