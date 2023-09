Adam Puškár a rendőrség szerint nem az egyedüli, aki halálra késelte Daniel Tupýt!

Néhány nappal ezelőtt a 18 évvel ezelőtti Tupý-gyilkosság vizsgálótisztje alapvető változtatást eszközölt az ügyiratban, és Adam Puškár most már nem az egyedüli, akit vétkesnek tartanak a Komenský Egyetem Bölcsészkara hallgatójának halálában - tudta meg az Aktuality.sk. A rendőrség szerint tehát többen is lehettek, akik leszúrták.

Archív felvétel - TASR

Az ügyiratban úgy fogalmaz, hogy Puškár és egy további, egyelőre azonosítatlan elkövető késelt. Ezt a változtatást az Aktuality.sk számára megerősítette Puškár ügyvédje, Michaela Matušíková is, hozzátéve, hogy erre több feltárt bizonyíték is utal.

Daniel Tupýt 2005 őszén késelték halálra a pozsonyi Tyrš-rakparton, a rendőrség idén tavasszal gyanúsította meg a pozsonyi ügyvédet. Ennyi év múltán sikerült azonosítani a diákokra támadó neonáci csoport bizonyos tagjait, köztük van Vladimír M., aki jelenleg koronatanú. Vladimír M.-et csütörtökön ismét kihallgatták a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökségen (NAKA).

Ő volt az egyébként, aki tavasszal azt mondta a rendőröknek, hogy látta, amint Puškár Tupý felett áll és fentről lefelé irányuló kézmozdulatokkal támadja. Állítása szerint a támadás után Puškár egy időre elfutott a Dunához, később pedig azt mondta, hogy a kést dobta a folyóba, majd egy másik személlyel együtt megszabadult a ruházatától.

Matušíková szerint ezzel halványul a védencével szembeni gyanú a gyilkosságot illetően, és rámutatott, hogy amit Vladimír M. mond, ellentmondásban áll több más bizonyítékkal, A védelem a kezdetektől megpróbálja kétségbe vonni a koronatanú szavait, és állítják, az eredeti szakértői vélemény is azt állapította meg, hogy a legvalószínűbb verzió szerint Tupý álló helyzetben szerezte a szúrt sérüléseket.

Az orvosszakértők újabb szakvéleménye viszont már lehetségesnek tartja, hogy a támadás úgy zajlott le, ahogy azt Vladimír M. állítja. Az ügyvédnő erre úgy reagált, hogy száz százalékos pontossággal egyik sem tudja megállapítani, hogy így vagy úgy történt.

Puškár korábban azt is kritizálta, hogy a rendőrség egy olyan ember vallomásának hisz, aki maga is gyanúsított lehet a gyilkosságban. Az ügyvédnő közölte, hogy a koronatanú hazugságvizsgálaton is részt vett, annak eredményére viszont nem reagált.

Roman Benedikovič, Puškár másik ügyvédje emlékeztetett a támadók egy, a támadás után évekkel később megvalósult támadásra, melyen szerinte a koronatanú volt az, aki beadta a társaiknak a saját verzióját a támadásról.

Vladimír M. egyébként maga is elismerte, hogy a támadók között volt, és leírta azt is, hogyan bántotta Tupýt. Vallomásában az szerepelt, hogy amikor a Puškár által megtámadott ismeretlen személy felállt, ő odament hozzá és zárt ököllel ütötte őt az arcán, miközben boerként hazsnált egy zárt kést. Legalább kétszer-háromszor megütötte, később pedig megszabadult a nála lévő késtől, a Lafranconi hídról bedobta a Dunába.

A nyomozás a végén jár, Patrik Hujsa, a pozsonyi kerületi ügyészség szóvivője szerint szeptember közepére lezárulhat. Puškár továbbra is vizsgálati fogságban van, noha a nyáron 50 ezer euró készpénzt, valamint édesanyja és a stupavai önkéntes tűzoltók által vállalt garanciát is felkínálta azért cserébe, hogy szabadlábon védekezhessen. A bíróság viszont nem helyezte szabadlábra, mivel úgy ítélték meg, hogy a szökés veszélye azonnali.

A vizsgálati fogság törvényileg engedélyezett ideje 7 hónap, ami Puškár esetében október 23-án jár le. Amennyiben nem hosszabbítják meg, és au ügyész nem nyújtja be a vádemelési javaslatot a bíróságra legalább 20 nappal a lejárta előtt, akkor szabadon kell engedni.

(Aktuality.sk)