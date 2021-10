Addig parádéznak ezek a legalja drukkerek, amíg ordibálhatják azt is, hogy bevernék a csallóköziek fejét

Vasárnap este óta újabb megerősítést nyert az, hogy milyen országban is élünk. A nagyszombati bajnoki meccsen történteket normális ember nem tűzi a kalapja mellé. De miért is csodálkoznánk ezen?

Fotó: TASR

Botrány történt a hétvégi Spartak Trnava-Slovan Bratislava focimérkőzésen, amikor szurkolói rendbontás miatt negyed órányi játékot követően félbe kellett szakítani az összecsapást. Ilyen ócskaságot nem lát minden évben az ember, ezért is döbbenetes, milyen aljas is lehet ez a fajta fociközeg. Az első felvonásban az őrült rajongók a nézőtérről pirotechnikai eszközöket dobáltak a játéktérre, és ez megadta az alaphangulatot. Innét már egyenes út vezetett oda, hogy a pályára rohanjanak a huligánok, ahol aztán egymást püfölték és rugdosták, ahol csak érték. Még akkor is, ha a másik már a földön feküdt magatehetetlenül.

Érdemes megnézni a találkozón készült felvételeket. Mintha csak visszatántorogtunk volna néhány évtizedet, annyira lehangoló képsorokkal találkozhattunk. Az egészen biztosnak tűnik, hogy a felelősség a rendezvény szervezőit terheli, ugyanis nekik kellett volna megakadályozniuk a kialakult helyzetet, illetve azt is, hogy a drukkerek pirotechnikát hurcolászhassanak be magukkal. A nagyszombati rendezők azonban annyire trógerek lehettek, hogy mindenkit beinvitáltak a stadionba. Az "Aki a sportot szereti, rossz ember nem lehet!" - jelszó jegyében. Mindegy, hogy sállal díszíti fel magát, vagy, ha klubszínű vállról indítható rakétával masírozik be a "focikedvelő" közönség.

Aztán alig kellett pár percet várni a kezdő sípszó után, és elszabadult a pokol. És ezt a vacak koreográfiát meg kapásból hajlamosak vagyunk "balkáninak" elkönyvelni. Most lehet, hogy majd magunkban elnézést kell kérnünk a nevezett európai félsziget lakóitól, mert nem is biztos, hogy arrafelé ez a fajta csőcselékuralom még "divat". De sajnos nálunk még mindig módi ez a lelátókon és pályán bemutatott förtelmes baromarcúskodás, ez a hitvány farokméregetés. Minden színvonalat alulmúl.

De aki fél szemmel követi a hazai mérkőzések hangulatát, és mondjuk, ismeri azt is, általában milyen légkörben zajlanak a DAC-meccsek, az annyira nem is csodálkozhat azon, mi minden történhet még egy Fortuna ligás összecsapáson. Mert például

a szlovákiai "focitársadalom" hosszú évek óta megtűri a "Bi Maďara do hlavy!" rigmust és a pozsonyi és nagyszombati klubok rajongói zavartalanul buzdíthatják egymást erőszakra a nemzetünk tagjai ellen. Amíg ezt meg lehet tenni, amíg a szervezők, rendőrök, egyéb illetékesek ölbe tett kézzel tűrik, hogy magyarverésre bujtogatnak ezek a szlovák focidrukkerek, ne nagyon csodálkozzanak azon, hogy a két csapat színeit viselő söpredék egymás stadionját szántja fel, mint egy vaddisznócsorda.

A Spartak-Slovan meccsen történtek illeszkednek a béka segge alatt terpeszkedő szlovákiai "focikultúrához". Azt azonban nem lehet kizárni, hogy az ilyen nívótlan események majd egyszer kinyitják a hazai focivilág döntéshozóinak szemét, és idővel véget vetnek a barbárságnak. Annak, amelyiknek az egyik himnusza a fejünk szétveréséről szól.