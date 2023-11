Addig szemétkedtek az oroszok a finnekkel, amíg a nyelvrokonaink szinte az összes határátkelőt lezárták

Korábban bejelentett döntésének megfelelően Finnország péntektől ideiglenesen lezárt az Oroszországgal közös határán lévő nyolc határátkelőből hetet. A hatóságok azzal indokolták a lépést, hogy az utóbbi időben a területen megnövekedett az illegális határsértők száma.

Fotó: TASR/AP

A hivatalos közlések szerint az elmúlt hetekben több mint 700 migráns érkezett Oroszországon keresztül Finnországba, más országok mellett Jemenből, Kenyából, Afganisztánból, Marokkóból, Szomáliából és Szíriából. A finn kormány Moszkvát vádolta meg azzal, hogy szándékosan irányítja a bevándorlókat a határhoz, de a Kreml tagadja a vádat.

A nyolc határátkelőből már a múlt héten lezártak négyet, péntek hajnaltól pedig további háromnál állították le a forgalmat. Az egyetlen nyitott átjáró a legészakabbra fekvő Raja-Jooseppi maradt, de ez is csak napi négy órára. Ennél az átkelőnél folytatják a menedékkérelmi eljárások ügyintézését - közölte a finn határőrség, hozzátéve, hogy csütörtök éjszaka, a nyitvatartási órákon kívül oda sem érkeztek bevándorlók.

A határőrség az 1340 kilométer hosszú orosz határ mentére járőröket vezényelt ki. Az Európai Unió határ- és partvédelmi ügynöksége, a Frontex is bejelentette, hogy a jövő hét közepétől ötven határőrrel, járőrkocsikkal és egyéb felszereléssel segíti a helyi hatóságokat. Az ügynökség azt is közölte: szerepe nem kizárólag a határbiztonsági intézkedésekre szorítkozik, hanem határőreik segítik majd a migránsok nyilvántartásba vételét, és a különítményben okmányszakértők és tolmácsok is helyet foglalnak majd.

MTI