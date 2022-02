Adele nyerte a három fődíjat a Brit Awards zenei díjátadó gálán

Adele nyerte el a három fődíjat a kedden megrendezett Brit Awards zenei díjátadó gálán Londonban.

Fotó: TASR/AP

A brit popzene legjobbjait jutalmazó ceremónia díjai először voltak gendersemlegesek, vagyis nem szerepeltek külön kategóriában a női és férfi előadók.

Mo Gilligan, az est házigazdája "a Brit Awards királynőjének" nevezte a londoni születésű énekes-dalszerző Adelét. A sztár Easy on Me című listavezető dalával vitte el az év legjobb számáért járó díjat.

A szám az énekesnő 30 című lemezén jelent meg, amely - mint mondta - válását segített feldolgozni neki és kisfiának. A lemez az év albuma díjat is megkapta.

"Ezt a díjat fiamnak, és Simonnak, az édesapjának ajánlom. Ez a lemez mindannyiunk közös utazása volt, nem csak az enyém" - mondta volt férjére, Simon Koneckire utalva Adele, mikor meghatottan átvette át a trófeát.

A 33 éves énekesnő az év előadóművésze díjat is elnyerte, amelyért először versenyeztek női és férfi előadók is egy kategóriában. Adele a mezőnyben a rapper Little Simz és Dave, valamint Ed Sheeran és Sam Fender elől szerezte meg a trófeát.

"Megértem, hogy miért változott meg a díj neve, de én nagyon szeretem, hogy nő vagyok, hogy női művész vagyok. Nagyon büszke vagyok magunkra" - mondta Adele.

A Brit Awards szervezői tavaly novemberben jelentették be, hogy más díjátadókhoz csatlakozva 2022-től eltörlik a nemek szerinti megosztottságot a díjkategóriákban.

Bár Adele negyedik stúdióalbuma, a 30 csak novemberben jelent meg, 2021-ben ez lett a legkelendőbb lemez Nagy-Britanniában, hat hét alatt több mint 600 ezer példányban vásárolták meg. Az énekesnő az év producere díjat elnyerő Infónak (eredeti nevén Dean Josiah Covernek) is megköszönte, hogy segített neki a lemez elkészítésében.

A díjátadón a legjobb együttes elismerését a rockbanda Wolf Alice kapta, Little Simz pedig a legjobb új előadóművész díját vehette át. Ed Sheeran az év dalszerzője díjával gazdagította gyűjteményét.

Billie Eilish és Olivia Rodrigo amerikai előadóként a legjobb nemzetközi előadó díját kapta, Rodrigo pedig a legjobb nemzetközi szám díját is elnyerte a Good 4 U című dalával.

Az év legjobb nemzetközi együttese az amerikai R&B-duó, a Silk Sonic lett, amelyben Bruno Mars és a rapper Anderson Paak zenél.

A különböző zenei stílusok népszerűsítésére négy új műfaji díjat is bevezettek a 42. díjátadón, ezekről a közönség szavazhatott. Sam Fender a legjobb alternatív/rock előadónak járó díjat nyerte el, míg Dave a legjobb hip-hop/grime/rap előadónak járó elismerést. A legjobb pop/R'n'B előadónak járó díjat Dua Lipa énekesnő kapta, míg Becky Hill a legjobb táncért járó díjat nyerte el.



MTI