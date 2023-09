Adóhatósági vezetők csiripelnek arról a bíróságon, hogyan tüsténkedett mások zsozsójáért Peter Kažimír

A Specializált Büntetőbíróságon folytatódik az a per, melynek vádlottja Peter Kažimír jegybankelnök, korábbi pénzügyminiszter.

Peter Kažimír (Fotó: TASR)

A Szlovák Nemzeti Bank elnöke ellen tavaly ősszel indítottak ismét eljárást, miután az előzőt megszüntette a Főügyészség. Az ŠTS bírójának áprilisban kiadott büntetőrendelete Kažimírt nem jogerősen bűnösnek mondta ki vesztegetés bűntette miatt, és 100 000 eurós pénzbüntetést szabott ki. Mivel az ügyészség és Kažimír is fellebbezett, főtárgyalásra került sor. Kažimír a júliusban kezdődött tárgyaláson ártatlannak vallotta magát, az ellene indított eljárást törvénytelennek nevezte. Kijelentette, hogy soha semmilyen adózási ügyet nem befolyásolt, és nem adott át pénzt František Imreczének, a Pénzügyi Hatóság korábbi igazgatójának. A vád szerint márpedig 2017-ben - akkori pénzügyminiszterként - 48 ezer eurónyi kemény zsozsóval futárkodott, és ezért cserébe azt kérte Imreczétől, hogy egyes cégek soron kívül megkapják az adó-visszatérítést, összességében több mint 3 millió eurót. Erről Imrecze vallott, aki együttműködik a rendőrséggel.

"Nem találnak olyan embert a Földön, aki azt állítaná, hogy elintéztem neki valamilyen adóengedményt vagy adóvisszatérítést" - mondta a tárgyalás kezdetén júliusban. A vád szerint ezek a cégek a Loject 1-től 6-ig. Imreczének állítólag azt mondta a 48 ezer eurós borítékról, hogy "ez a tied azokért a Lojectekért, senkinek semmit ne adj belőle".

A hétfői tárgyaláson meghallgatják František Imreczét, a helyettesét, Daniel Čechet és utódját, Lenka Wittenbergerovát, aki a korrupciós ügy idején az adóügyi főosztályt vezette a hatóságnál. Milan Cisarik bíró már korábban úgy döntött, hogy zárt ajtók mögött tárgyalnak, ugyanis a tárgyaláson érzékeny adóügyi adatok is elhangozhatnak.

A védelem azt kérte, hogy mindhárom tanút egy nap hallgassák meg, így Imreczének és Wittenbergerovának egész addig a tárgyalóteremben kell várakoznia, míg Čechet kérdezik - közölte az Aktuality.sk. A portál szerint ez azért van, mert így semmi (a média által közben leközölt információk sem befolyásolhatják őket a vallomásukban.

A Loject cégek tulajdonosa az ismert vállalkozó, Ladislav Rehák, akinek a neve Kažimír villájának megvásárlásánál is feltűnt. Ő a társtulajdonosa a S.I. Developer vállalatnak, mely gyanúsan olcsón adta el az ingatlant Kažimírnak. A cég másik társtulajdonosa egy építész, az a Miroslav Slahučka, akinek neve a Vámszedő-ügyben (Mýtnik) is felmerült. Reháknak egyébként hosszabb távú bisznisze is van az adóhatósággal, ugyanis a pozsonyi adóhivatal az ő Apores nevű cégének épületét bérli, és ez utóbbi az a cég, amelynek tulajdonrésze van a Lojectekben is.

(Aktuality.sk)