Afrikai neonácik szimbólumát viseli testén a honosított szlovák olimpikon?

Kísértetiesen hasonlít az AWB (Afrikaner Weerstandsbeweging), vagyis az Afrikaner Ellenállási Mozgalom szimbólumára az a tetoválás, amit a dél-afrikai származású szlovák golfozó, Rory Sabbatini visel bal bicepszén.

Rory Sabbatini tetoválása egy ütés közben vált láthatóvá (Fotó: TASR/AP)

Sabbatini a tokiói olimpián vasárnap szerzett ezüstérmet Szlovákiának, majd győzelmét követően a közösségi médiában rögtön találgatás indult arról, hogy valóban neonáci jelképnek számít-e az a tetoválás, amit a verseny során villantott.

Azt, hogy Sabbatini Szlovákiát képviselje, még korábban a Szlovák Golfszövetség elnöke, Rastislav Antala indítványozta. Ő egyébként az unokatestvére Sabbatini szlovák feleségének, Martinának. Martina - lánykori nevén Štofaníková - régebben Boris Kollár (Sme rodina) parlamenti házelnök barátnője volt, közös gyermekük is van - írja a SME.

A szerelem szimbóluma

A szlovák olimpikon felesége, Martina Sabbatini a Facebookon kelt ki mindenki ellen, aki náci szimbólumnak tartja férje tetoválását. Azt állítja, hogy Rory karján három "L" betű található.

"Nekem is van egy ugyanilyen, csak a testem egy másik részén. Pár nappal az esküvőnk után tetováltattuk, és azt jelenti, hogy Love, Laugh, Loyalty (Szerelem, Nevetés, Hűség)"

- írta közösségi oldalán a nő augusztus 2-án.

A szakértő máshogy gondolja

A SME által megszólaltatott szakértő, Dušan Mila szerint a szóban forgó szimbólumnak több jelentése is lehet. Ránézésre teljesen nyilvánvaló, hogy egy triszkelion elnevezésű, háromágú alakzatról van szó, amely spirális ágakból, hetesekből, és emberi lábakból is állhat. Korai szimbólumnak számít a kelta időkből, a francia Bretagne, az olasz Szicília, vagy a brit Man-szigetek címerében is szerepel különböző formákban.

A náci Németország idején a triszkeliont az SS bizonyos egységei is használták, majd később, a 70-es években vált az Afrikaner Ellenállási Mozgalom jelképévé. Az Afrikanernek a protestáns európai gyarmatosok dél-afrikai leszármazottait hívják.

"Az AWB Dél-Afrikában a kemény apartheidet pártolta, és erőszakos támadásokat is intéztek feketék ellen. Dél-Afrikában egy nagyon ismert szervezetnek számít"

- nyilatkozta Dušan Mila a mozgalommal kapcsolatban.

"Mindenképp mérlegelésre szorul, és jogos kérdéseket vet fel ez a jelkép, ha egy dél-afrikai személy viseli, mivel a triszkelion a történelem folyamán egy szélesen ismert szimbólummá vált, amelyet elsősorban az említett rasszista és neonáci dél-afrikai szervezet használt"

- teszi hozzá a szakértő. Mila úgy véli, hogy ha nem egy dél-afrikai származású személyről lenne szó, lehet, hogy nem is merülnének fel kérdések a tetoválással kapcsolatban.

Dušan Mila szerint Sabbatini magyarázata olyan, mintha egy német sportoló horogkeresztet tetováltatna magára, majd azzal védekezne, hogy a rajta lévő szvasztika egy buddhista szimbólum, és számára a boldogságot és a napot jelképezi.

