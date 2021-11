Aggasztja az Egészségügyi Világszervezetet a súlyos európai koronavírushelyzet

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szombaton "hatalmas" aggodalmának adott hangot a koronavírus Európában való terjedése miatt, ahol egy újabb járványhullámmal küzdenek az országok.

-illusztráció- (Fotó: TASR/AP)

A WHO európai regionális igazgatója, Hans Kluge figyelmeztette a BBC-t, hogy márciusig további 500 ezer haláleset lehet az öreg kontinensen a COVID-19 miatt, ha nem tesznek megfelelő intézkedéseket, beleértve a maszkhordást is.

A figyelmeztetése akkor hangzott el, amikor több európai ország rekordszámú napi fertőzésekről számol be, és teljes és részleges zárlatokat vezetnek be.

Kluge szerint a fertőzés a téli szezon, az elégtelen koronavírus-oltási arány és a fertőzőbb delta-változat regionális dominanciája miatt terjed. A védőoltások arányának emelését, az egészségügy és az új kezelések terén alapvető intézkedések bevezetését szorgalmazta.

Hozzátette: a kötelező védőoltást csak "végső megoldásnak" kell tekinteni, bár szerinte ideje lenne "társadalmi" párbeszédet folytatni.

Ausztria 10-20 napos zárlatot vezet be hétfőtől az oltott és be nem oltott lakosok számára a rekordfertőzések miatt. Jövő év februárjától bevezetik Ausztriában a kötelező koronavírus elleni védőoltást is. A BBC szerint Ausztria lesz így az első nyugat-európai ország, amely elrendeli teljes lakosságának a beoltatását.

A beoltatlan emberekre vonatkozó új korlátozásokat más európai országok is bejelentették, beleértve Csehországot és Szlovákiát is – tájékoztatott a BBC.

TASR/para