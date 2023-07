Agócs Attila: “Számos helyben megjelenő problémát, csak országos szinten, törvénymódosítással lehet megoldani. Erre a Híd képes lesz”

Komplex kihívásként néz szembe Fülek jövőjével Agócs Attila polgármester, aki szembesült Nógrád leépülésével és aktívan dolgozik a régió felzárkóztatásán. A regionális problémák megoldásához azonban nem elég helyben tevékenykedni, politikai döntés szükséges hozzá. A Kékek-Híd választási listáján a 7. helyen szerepel, a Híd alelnöke, Fülek polgármestere, Besztercebánya megyei képviselő.

Mennyiben más most Nógrád, mint gyerekkorában?

Amennyiben a határon átnyúló tömegközlekedés, tehát vonat- és autóbuszjáratok Európai Uniós csatlakozásunk utáni fokozatos felszámolását nézzük, Nógrád szlovákiai része ma sokkal elszigeteltebb a határ túloldalától, mint volt akár gimnazista koromban. Persze már szinte mindenki autóval jár. Ha viszont az elvándorlás és az emberek mindennapi munka utáni ingázását nézzük, sokkal jobban összekapcsolódtunk egész Európával. Iparát és mezőgazdasági termelését tekintve a régió jelentős mértékben visszafejlődött, mindkét területen elment bizonyos monokultúrák felé. Ami viszont nagy fejlődésen ment keresztül, az az idegenforgalma, gondoljunk csak a látogathatóvá vált, szolgáltatásokkal megtöltött várainkra és várkastélyainkra: Somoskőre, Fülekre, Gácsra és Divényre, vagy a rappi temálfürdőre és a geoparkunk által nyújtott kínálatra a bakancsos turisták számára. Szívmelengető látvány az is, ahogy nőnek az R2-es gyorsforgalmi út pillérei Losonctamási (Tomášovce), de főleg Vámosfalu (Mýtna) fölött. Persze kellett hozzá a döntés véglegesítésekor a kormányzati jelenlét, aminek köszönhetően ma rohamtempóban épül az út, ami térségünket is be tudja kapcsolni Európa vérkeringésébe.

2014 óta Fülek polgármestere, hogyan látja ma a várost és annak régióban betöltött szerepét?

Fülek a világ első határon átnyúló UNESCO geoparkjának szlovákiai központja, ennek és több közös fejlesztésnek is köszönhetően a magyar-szlovák Interreg program keretében a magyarországi önkormányzatok és települések egy jelentős határszakaszon megbízható partnerként tartanak számon bennünket. Az előző parlamenti ciklus során meghatározó módon sikerült hozzájárulnunk a Losonci járás akciótervének kidolgozásához és kivitelezéséhez. Megvalósítása során 2018-ban a füleki városháza adhatott helyet az egyik kihelyezett kormányülésnek. A kistérség érdekeit jómagam a Szlovákiai Városok és Falvak Szövetségének (ZMOS) országos tanácsában és a megyei önkormányzatban is képviselem. Szóval azt gondolom, Fülek régiófejlesztési szempontból jelenleg súlyának megfelelő pozícióban van. Az országos döntéshozók viszont továbbra is mostohán kezelik, gondoljunk csak a vasúti nagyállomás leépítésére, a város mellett elhaladó első osztályú út elmaradt nyomvonal-változtatására (a nemzetközi áthaladóforgalom, a környékbeli kőbányák kamionforgalma továbbra is a falvakon megy keresztül), melyek nem kedveznek a környék komolyabb felemelkedésének.

Ha nem a polgármestert, hanem Agócs Attila választót, néprajzkutatót kérdeznénk, akkor mi lenne a válasz?

Fülek egy jellegzetes ipari kisváros, a múltban nagy volt itt a különböző rendű és rangú szakemberek koncentrációja. Ezért is meglehetősen szomorú látni, hogy az elmúlt években radikálisan csökkent a helyi iparban foglalkoztatottak száma. A legnagyobb helyi iparlétesítmény pár éve még több mint ezerkétszáz főnek nyújtott megélhetést a kistérségből, ma a számuk alig éri el a háromszázat. Szerencsére sok minden változott pozitív irányban. Emlékszem, amikor a kilencvenes évek végén a járási szintű fejlesztési dokumentumok még arról számoltak be, hogy a városban alig találni megfelelő vendéglátóhelyet - meg is sértődtünk a megállapítás miatt, mostanra az idegenforgalom és a szolgáltatások fejlődésének köszönhetően a város már teljesen más képet mutat. Néprajzi szempontból a demográfiai változások nyomon követése a legérdekesebb. Magyarok, szlovákok és romák élünk itt együtt, sok a kettős identitású lakos a vegyesházasság. Érdekes követni, ahogy egy-egy utcában, családban medvesalji színmagyar és Gyetva környéki echte szlovák identitás, hagyomány találkozik.

Melyek azok a területek, amelyekre ön szerint kiemelt figyelmet kellene fordítani?

A Losonci járás az ország leszakadó vagy ha úgy tetszik felzárkózó régiói közé tartozik. Még mindig magas a munkanélküliség, sőt a szociális segélyekből élők egy jelentős része drámaian aluliskolázott és tartósan munkanélküli. Fülek arról közismert, hogy nálunk él az ország legnagyobb integrált roma közössége, ami az jelenti, hogy a roma polgárosodás itt széleskörű társadalmi jelenség. Ennek ellenére a lakosság gazdasági és társadalmi szempontból is perifériára szorult rétegeit nagy mértékben érintik a legkülönbözőbb szociopatológiás jelenségek az iskolakerüléstől az uzsora sokféle válfajáig. Ezekkel nyilván nap mint nap küzdünk, és lehet hogy furcsa ezt így olvasni, de a fennálló közállapotok – melyek miatt egy-egy kirívó eset kapcsán kapunk ám kritikát is – nem az elhanyagolás következményei, hanem seregnyi szociális terepmunkás összehangolt csapatmunkájának az eredményei. Sokszor gondolok arra, hogy mennyivel egyszerűbb az életük azoknak, akiknek polgármesterként ilyesmivel nem kell megküzdeniük, mennyivel több energiájuk maradhat az alkotó, fejlesztő, munkára.

Hogyan lehet elősegíteni ezek megoldását?

Nyilván központi kérdés az oktatás és a munkahelyteremtés, illetve több vonatkozó törvény megváltoztatása. Nem véletlen, hogy az elmúlt években mindkét óvodánk kapacitását bővítettük uniós forrásokból, hogy inkluzív oktatási központot alakítottunk ki a főként roma diákok által látogatott Mocsáry Lajos Alapiskolában. A kis- és középvállalkozókkal, a szakközépiskolánkkal, a foglalkoztatás területén dolgozó civilekkel és a megyével egy határon átnyúló akcióterv megvalósításán dolgozunk, amelynek keretében a város egy kis iparcsarnokot épít az egykori Kovosmalt legrégebbi részén teljeskörű saját infrastruktúrával. Ami a jogszabályi változtatások szükségességét illeti, jelenleg leginkább a lakásuzsora visszaszorítása határozza meg a helyi közbeszédet, ehhez viszont úgy látom a lakástulajdonosok szövetségeire vonatkozó törvény módosítására lenne szükség. Bele kellene építeni a vagyoni zárlat (nútená správa) intézményét.

A regionális struktúrák kialakításakor a hagyományos régiókra összepontosítanak, mennyire távoliak a "pozsonyi" témák a nógrádi választóknak?

Nógrád kétszer olyan messze van Pozsonytól, mint Budapesttől. Ez a témák miatt sem mellékes, meg az országos politikai közéletbe való bekapcsolódás lehetőségeinek szempontjából sem. Aki itt országos politizálásba kezd, arról rögtön elkezd terjedni, hogy el akar költözni. Egy időben rólam is terjesztették teljesen alaptalanul… A megélhetési kérdések elsődlegesek, viszont az identitáspolitika által szított kultúrharc ide is leszivárog a médián keresztül. Talán azt mondhatnám, hogy az ittenieknek fogyóban a türelme, ami az állami úthálózat további fejlesztésének vagy a stratégiai beruházások régióba telepítésének kérdését illeti.

Hogyan lehet közelebb hozni hozzájuk a közéletet?

Igyekezni kell minél több közéleti fórumon részt venni, hogy el tudjuk magyarázni, hogyan függ össze az országos politika a helyi eseményekkel. Sokan nem értik például, hogy a Matovič-kormány szociális jótéteményei mennyire negatívan érintették az önkormányzatokat. Amikor egy új rendelkezés a település lakosainak közös kasszáját fúrja meg, akkor bizony kevesebb járdára, kevesebb nyugdíjas rendezvényre futja, vagy éppen nem tudunk ingyenjegyeket adni a városnapok koncertjeire. Persze komolyabb gondok is adódnak ebből, hiszen sokkal nehezebben találjuk meg a forrásokat további pályázatok előkészítéséhez, társfinanszírozásához. Nagyon fontos türelemmel rámutatni, hogy számos helyben megjelenő problémát, csak országos szinten, törvénymódosítással lehet megoldani – gondoljunk például a köztéri alkoholárusítás nem elégséges szabályozására.

Kezdődik a kampány, közben hogyan tud feltöltődni?

Igyekszem a nyár elején minél többet lenni a családdal, sportolni, olvasni. Érzelmi stabilitásra, fizikai kondícióra és szellemi munícióra egyaránt szükség lesz.

Van példaképe, akit követ és inspirálja?

Hulita Vilmos zománcgyári igazgató és füleki polgármester ipari és közéleti életútjával még múzeumigazgató koromban foglalkoztam. Mindkettő szépen mutatja, hogy bár az impériumváltások – a monarchiában kezdte füleki pályafutását, a két világháború közti Csehszlovákiában folytatta, majd végighúzta a Horthy-korszakot és Szállasiék rémuralmát – megtépázták a hírnevét, hiszen minden korban más miatt tartották árulónak (egyszer az volt a baj vele, hogy állítólag nem tanult meg rendesen szlovákul, máskor csehofilnek nevezték, majd elvitte a Gestapo, a szocialista helytörténet kizsákmányolóként festette le alakját), következetes és kitartó munkájával el tudta hozni Fülek felemelkedését, újravárosiasodását. Menedzserként alkalmazkodott a változó életlehetőségekhez. Hozzá hasonlóan próbálok komplex kihívásként szembenézni Fülek jövőjével, bár azt gondolom, bizonyos értelemben kevésbé vagyok rugalmas. A másik sokkal közelebbi példaképem édesapám, aki korábban hosszú éveken keresztül volt a város alpolgármesere majd polgármestere. Tőle azt tanultam, hogy a becsületesség az a védőháló, aminek köszönhetően a legkeményebb vezetői élethelyzetekben is biztonságban érezheti magát az ember.

(Politikai hirdetés)