Agyonlőtt egy háromszoros válogatott focistát, végül magával is végzett egy férfi Bécsben

Egyelőre nem tudni, hogy mi robbantotta ki a konfliktust a focista és a 46 éves barátja Orhan S. között. A veszekedés végül dulakodásba torkollott, végül a két férfi a kávézó elé vonult, ahol Orhan S. előkapta a fegyverét, majd közvetlen közelről agyonlőtte a focistát. Végül még egy lövést leadott: saját magát is fejbe lőtte.

#RIP Volkan Kahraman (43)



Austrian international who made his debut against #SUI in 2002. Won all his caps at #SVPasching. His career started at #Feyenoord before going to Turkey, many sides in Austria & a short spell at #SkodaXanthi. Was shot dead by a friend



3 (0) pic.twitter.com/AimbPZ2qfC