Ágyúlövésre rajtolnak el a futók Gútán

A hagyományos Gútai Vízkereszt Maraton 2011 óta várja a futókat. A koronavírus járvány miatt két év kényszerszünet is bekerült a közkedvelt januári megmérettetés krónikájába. Tavaly azonban folytatódott a sorozat, melynek tizenkettedik felvonására szombaton, január 13-án kerül sor.

Sylon fotó

A mezőny a vásártérről indul, és oda is tér vissza. Az útvonal is a korábbi: a maratonfutók a városból Vágfüzesen keresztül Kavára és vissza tartanak, a féltávon indulók Gútáról Vágfüzes felé, és onnan vissza futnak. A résztvevők ezúttal is ágyúszóra vágnak neki a távnak, melynek első hét kilométere a Vág-parti város utcáin vezet.

A szervezők a lassúbb tempót diktáló futókra is gondoltak, ők egy órával a hivatalos rajt előtt, reggel kilenckor vághatnak neki a távnak. A maraton időhatára egyébként 6 óra. A szervezők egyébként 220-ban szabták meg a futók számát. Nevezni korlátozott számban még a helyszínen is lehet. A távot teljesítőket egyedi futóéremmel ajándékozzák meg, a két versenyszám dobogós helyezettjét korhatárok szerint serleggel jutalmazzák.

(ái)