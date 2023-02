Ahhoz, hogy visszatérjünk a normális élethez, és hogy leszorítsuk az inflációt, szükséges, hogy Ukrajna legyőzze Oroszországot

A gazdasági és energetikai válság, az infláció visszaszorítása érdekében szükséges, hogy Ukrajna a szabad világ támogatásával legyőzze Oroszországot - hangsúlyozta Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő hétfőn Varsóban, az olasz hivatali partnerével, Giorgia Melonival közösen tartott sajtóértekezleten.

Mateusz Morawiecki (TASR)

A kétoldalú tárgyalásokat követő sajtókonferencián Morawiecki kiemelte, hogy a lengyel és olasz álláspont azonos az ukrajnai háborút illetően. "Ahhoz, hogy visszatérjünk a normális élethez, hogy megbirkózzunk az energiaválságokkal, a gazdasági válsággal, hogy leszorítsuk az inflációt (...), szükséges, hogy Ukrajna a szabad világ államainak támogatásával legyőzze Oroszországot" - fogalmazott Morawiecki.

A varsói találkozón az újabb ukrajnai fegyverszállításokat is megvitatták, hogy "minél hamarabb beköszöntsön a béke" - mondta a lengyel kormányfő. Giorgia Meloni emlékeztetett: országa a háború kezdetétől pénzügyi, katonai és humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, amely továbbra is számíthat Róma támogatására. Morawiecki tájékoztatása szerint Melonival megvitatták az Európai Unió (EU) és az illegális bevándorlás kérdéskörét is.

A lengyel és az olasz kormány hasonlóan tekint az EU-ra, amely "szuverén nemzetek közössége, nem pedig egy szuperállam kell, hogy legyen" - mondta. Lengyelország osztja a kereszténységre, a demokráciára és Európa víziójára vonatkozó olasz értékeket - húzta alá Morawiecki. "Erős Európát akarunk, azt akarjuk, hogy az EU globális szereplő legyen, ami pedig akkor lesz, ha (...) egyenlő módon veszi figyelembe az összes tagállam érdekeit" - jelentette ki, kiemelve a közös uniós piac szerepét.

A migrációról Morawiecki elmondta: a háborúhoz különféle eszközöket szoktak felhasználni, így Aljakszandr Lukasenka fehérorosz és Vlagyimir Putyin orosz elnök még az ukrajnai háború kitörése előtt "mesterségesen előidézett migrációval támadták meg Lengyelországot". Európa déli részében pedig Olaszországba érkezik sok migráns - mutatott rá.

Meloni kiemelte a külső uniós határok védelmének fontosságát. Az olasz kormányfő először látogatott Lengyelországba tavaly októberi beiktatása óta. Hétfő este Andrzej Duda lengyel elnök is fogadja.

MTI