Ahmed Abij kapja az idei Nobel-békedíjat

Abij Ahmed Ali etióp miniszterelnöknek ítélte oda 2019-ben a Nobel-békedíjat és az azzal járó 9 millió svéd koronát a norvég Nobel Bizottság, jelentették be Oslóban.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B