Ahogy átvágták a szalagot, le is szakadt a frissen átadott híd (+ VIDEÓ)

Egy a kongói fővároshoz közeli patak fölé épített hidat avattak fel. A felvételen az látszik, hogy abban a pillanatban, hogy átvágják a szalagot, a híd kettétörik.

A beszámolók szerint senki sem sérült meg,

VIDEÓ:

In the #Congo, a new bridge was solemnly opened, but there is one nuance. pic.twitter.com/JyHtEmJ6rc