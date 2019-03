Akad, aki egy másik kontinensről hazajött szavazni

Az ország határian túl, sőt, egy másik kontinensen élő szlovák állampolgárok is akadtak, akik hazajöttek az elnökválasztás második fordulója miatt. Egyetértenek abban, hogy fontos a részvétel és az, hogy a válaszók aktívan hozzájáruljanak a választások eredményéhez.

Jakub két évet élt Argentínában és azért módosította a repülőjegyét, hogy Szlovákiában tudjon lenni az elnökválasztás második fordulójának napján. Állítja, ha van rá mód, hogy az ember részt vegyen a választásokon, akkor ezzel a lehetőséggel élni kell. "Mi döntünk és a mi kezünkben van, hogy milyen lesz a végeredmény" - húzta alá.

Kristína Prágában él, és a cseh fővárosból az első fordulóra is hazautazott, csak úgy, mint most. Elárulta, hogy már biztos abban, kire fog szavazni, de a legfontosabbnak akkor is a részvételt tartja. "Ha az emberek felelősségteljesen állnak ehhez, és sokan részt vesznek, annál erősebb lesz a megválasztott elnök mandátuma" - hangsúlyozta.

Andrej Bécsből utazik haza, szintén immár másodszor. "Meg vagyok róla győződve, hogy a választáshoz való jogunkkal élnünk kell minden választáson. Az én motivációm a mostani választásokon az, hogy külföldön is büszke lehessek az államfőnkre" - mondta.

(TASR)