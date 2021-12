Akadnak idősek, akik önhibájukon kívül nem kaphatják meg a 300 eurót

Zuzana Čaputová köztársasági elnök szinte azonnal aláírta a 60 éven felüliek 200 és 300 eurós oltási motiváicójáról szóló jogszabályt, ugyanakkor már akkor figyelmeztetett, hogy értékeljék át azt a rendszert, amit beállítottak, mivel lesznek idősek, akik önhibájukon kívül nem kaphatják meg a támogatást.

Fotó: TASR

A Markíza is beszámolt ilyen esetről. A 79 éves Jolana bízik az oltásokban és már tavasszal, márciusban megkapta a második oltását is. Regisztrált a harmadikra is, de amikor már volt időpontja, megfertőződött a koronavírussal, így értelemszerűen nem tudott elmenni. Az elfogadott jogszabály szerint viszont emiatt lemaradhat az oltási motivációról.

Az Igor Matovič vezette pénzügyminisztérium ugyanis úgy írta meg a törvényt, hogy aki még június előtt megkapta a második oltását, és az elkövetkező hónapokban nem veszi fel a harmadikat, az nem kaphatja meg a pénzt.

Az idősek jó része ugyanakkor még az év első felében elment beoltatni magát, aki viszont az ősz folyamán mégis covidos lett, annak az orvosok értelemszerűen nem ajánlják rögtön a harmadik oltást. Ha viszont nem veszik fel ez elkövetkező szűk hónapokban - noha szívesen megtennék - akkor nem kaphatják meg a motivációs juttatást.

A Markíza érdeklődött az Egészségügyi Információs Központnál (NCZI) azon 60 éven felüliek számáról, akik még az év első felében kapták meg a második adag oltást, utána viszont megfertőzdőtek. Valószínűleg sok ilyen esetről lesz szó, mivel ősszel rengeteg az új fertőzött, egyelőre pontos adattal nem tudtak szolgálni.

Ugyan kérhetik a covidon átesettek is a harmadik oltást, az egészségügyi minisztérium iránymutatása szerint ez nem ajánlott, mivel megerősítő oltással ér fel az, ha valaki felgyógyul a covidból.

(Tvnoviny.sk)