Akár 18 eurót is spórolhatnak a telitankon a szlovákiaiak az egyik szomszédnál

Verhetetlen benzinárakkal jönnek a lengyelek.

Fotó: Cséfalvay Á. András - illusztráció

Az egyre csak emelkedő üzemanyagárak túlszárnyalják az amúgy is erős történelmi csúcsokat. A világ számos országa küzd ezzel a problémával, köztük Szlovákia is. ezért egyes kormányok inflációellenes intézkedéseket vezetnek be, ezek pedig a szlovák állampolgárokat is jelentősen érinhetik.

Míg egy évvel ezelőtt átlagosan 1,20 euró volt a benzin literenkénti ára, 2021-ben azonban ennek már búcsút inthettünk. Jelenleg egy liter benzint átlagosan 1,46 euróért, gázolajat pedig 1,36 euróért tankolunk.

Annak ellenére, hogy szomszédos országaink is magas üzemanyagárakkal küzdenek, néhol olcsóbb tankolást tudnak biztosítani. A legjelentősebb különbség a benzin árában van. Lengyelországban a sofőrök átlagosan 1,25 euróért tankolnak egy liter benzint és gázolajat, Magyarországon a benzin literenkénti ára 1,29 euró körül mozog.

Az infláció lassítása érdekében a lengyel kormány február 1-jén ideiglenesen a jelenlegi 23 százalékról nyolc százalékra csökkenti az üzemanyagok áfáját – hívta fel a figyelmet a Tvnoviny.sk. Ez literenként 15 centes árcsökkenést eredményez az északi szomszédainknál. Ez az intézkedés egyelőre hat hónapig lesz érvényben.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy míg Szlovákiában 1,46 euróba kerül egy liter benzin, addig Lengyelországban mindössze 1,1 euróba, ami benzinturizmust indíthat el. A televízió szerint ha valaki teletankolja az autóját, akár 18 eurót is spórolhat.



(tvnoviny.sk)