Akár bele is halhat Kočner majmocskája, annyira embert próbáló az éhségsztrájk a börtönben

Monika Jankovská, a márciusig regnáló Fico-kormány éppen egy éve lemondott igazságügyi államtitkára a hétvégén éhségsztrájkba kezdett, miután egy újabb ügyet varrtak a hatóságok a nyakába. A Smer expolitikusának nem fekszik ez az egész, és az ügyvéde a védence kétségbeeséséről beszél.

Fotó: tasr

Az egykor bíróként dolgozó Jankovskát idén márciusban, a Vihar néven elhíresült akció során tartóztatták le a rendőrök, mert azzal gyanúsítják, hogy ő intézte el, hogy a bíróság hitelessé nyilvánítsa azokat a markízás váltókat, melyek alapján Marián Kočner több millió eurót követelt a kereskedelmi televíziótól. Kočnert azóta - egyelőre nem jogerősen - 19 évre ítélték a váltóhamisítás miatt. Jankovskát most előhúzták a trencséni Fatima étterem ügyében is, ami ami még a kétezres évek közepén zajlott. Ennek az esetnek a lényege, hogy az egykori NAKA-s Róbert Krajmer feleségének Trencsénben az ölébe pottyant egy olyan bár, amelyet a múltban erőszakkal szerzett meg a Peter Čongrády nevével fémjelzett maffia az eredeti tulajdonostól, Ondrej Janíčektől. Ebben segédkezhetett Jankovská, aki akkoriban Janíček ellen, azaz Čongrády javára hozott ítéletet, és amiért 3 millió koronát, azaz vagy 100 ezer euró kenőpénzt kaphatott.

Jankovská tagadja, hogy ilyenre sor kerülhetett volna, és ezért döntött úgy, hogy nem vesz magához ételt a rács mögött. Erről a lépéséről az ügyvédje, Peter Erdös azt mondja, hogy védence tudatosítja, ez egy szélsőséges megoldás. Ahogy azt is, hogy ha ezt nem fejezi be időben, az halált idézhet elő. Hiszen "már maga a vizsgálati fogság is embertpróbáló számára". Mivel hiányolja a törvényes eljárást, Jankovská saját elhatározásából vágott bele a tiltakozásba, mert úgy véli, a közvélemény nyomása felülírta a jog érvényesülését. "Az éhségsztrájkja a kétségbeesés megnyilvánulása" - véli a jogi képviselője.

Jankovská szerint három oka van arra, hogy a tiltakozás ilyen formáját választotta:

• az illetékes vizsgálótiszt, Peter Juhás törvénytelenül járt el, és döntött meggyanúsításáról a Fatima ügyben,

• az ellene zajló büntetőeljárásokban a közjogi méltóságok sorozatosan megsértették alapvető jogait,

• Mária Kolíková igazságügyi miniszter sérti a szabad ügyvédválasztáshoz fűződő jogát (a tárcavezető emelt panaszt amiatt, mert Jankovskát saját fia mint a jogi képviselője látogatta).

A Nový Čas megszólította az említett vizsgálótisztet és a szaktárca irányítóját, de egyikük sem kívánt nyilatkozni az üggyel kapcsolatban. Nem úgy a már említett Ondrej Janíček, a Fatima bár korábbi tulajdonosa, akit Jankovská még bíróként a rács mögé küldött. Szerinte most Jankovská megpróbálja elterelni a figyelmet. "Pszichikailag megroggyanhatott. Úgy vélem, nem bírja ki az éhségsztrájkot. Én is kétszer tíz napig tartottam ilyen tiltakozást, és nagyon embertpróbáló volt". - vázolta fel a Fatima-ügy egyik érintettje.

(Nový Čas)