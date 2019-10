Akár még szex is lehetett Kočner csalija és a perverznek mondott SNS-es Danko között

A Ján Kuciak újságíró és menyasszonya, Martina Kušnírová meggyilkolásának ügyében gyanúsított Andruskó Zoltán pénteken a bazini Speciális Ügyészi Hivatalban járt, azzal összefüggésben, mert egy héttel ezelőtt kérte az ügyészségen a vádalku kötésének lehetőségét. Hogy ebből legyen is valami, a bíróságnak kell jóváhagynia az ügyészség és Andruskó közötti egyezséget. De addig is van min csámcsogni.

Andruskót és Alena Zsuzsovát azzal gyanúsítják, hogy a gyilkosság közvetítőjeként szerepeltek a Kuciak-ügyben. Andruskó az első adandó alkalommal beismerő vallomást tett és együttműködik a rendőrséggel. Tettéért 25 év, vagy életfogytig tartó börtönbüntetést kaphat, de ha vádalkut köt, - ahogy ez meg is történt és már "csak" a Speciális Büntetőbíróságnak kell azt jóváhagynia - enyhíthetik a büntetését. „Vádalku esetén a jelentősen felgyorsul az eljárás, és a bíróság által jóváhagyott vádalku ellen nem lehet fellebbezni” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Peter Kováč büntetőjogász, a Kinstellar ügyvédi iroda ügyvédje. Ha a nyomozás eredményei bizonyítják, hogy a gyanúsított elkövette a bűncselekményt, és bűnösnek vallja magát, a bizonyítékok pedig alátámasztják a vallomását, az ügyész vádalkut köthet a gyanúsítottal. „Ebben az esetben az ügyész és a gyanúsított megállapodik abban, hogy a gyanúsított bevallja a bűncselekményt, elismeri a bűnösségét és elfogadja a büntetést. A megállapodást a bíróságnak kell jóváhagynia, és a gyanúsítottnak meg kell válaszolnia a törvény által előírt összes kérdést” - tette hozzá Kováč. Megjegyezte, hogy a megállapodás a gyanúsított számára is előnyös lehet. Ha vádalkut köt, a büntetés a törvényben előírt büntetési tétel alsó határának harmadával lehet kevesebb. „Aki jelentős mértékben hozzájárul a bűncselekmény felderítéséhez, az enyhébb büntetést kaphat, de a szabadságvesztés időtartama nem lehet kevesebb, mint nyolc év. Ha különösen súlyos bűncselekményről van szó, a börtönbüntetés háromnegyedének letöltése után lehet az elítéltet feltételesen szabadlábra helyezni" - foglalta össze Kováč. Andruskó azért is működött együtt a rendőrséggel, mert féltette az életét. Attól tartott, hogy Zsuzsová megöleti őt. Andruskó beszélt a rendőrségnek a komáromi nőről, aki Kočner bizalmasa volt. A zűrös vállalkozó havonta ezernél is több euróval támogatta a lányát, aki keresztapának hívta őt. Zsuzsová egyfajta csalétekként szolgált Kočner számára. Ezt a misszióját Zsuzsová úgy hajtotta végre, hogy befolyásos embereket vett rá szexuális együttlétre vagy szexuális tartalmú beszélgetésekre. Képeket küldözgetett a kitippelt személyeknek, akik válaszul szintén küldtek neki felvételeket magukról. Ezek a képek aztán Kočnernél kötöttek ki, aki ezeket zsarolásra használhatta fel. Amikor a rendőrség konkrét neveket akart hallani, Andruskó a smeres Martin Glváčot említette, a parlament alelnökét, a Sme rodina vezetőjét, Boris Kollárt, továbbá az SNS első emberét, Andrej Dankót.

"Danko is eszembe jutott, állítólag szexeltek is, de hogy ez a Skype-on keresztül történt, vagy élőben találkoztak, azt már nem tudom" - áll Andruskó vallomásában, aki azt is hozzátette, Zsuzsová szerint Danko egy perverz alak volt.

(denníkN)