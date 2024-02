Akár ötven új boltot is nyithatnak idén Szlovákia legnagyobb üzletláncai

A szlovákiai piacon növekvő konkurenciaharc miatt a kereskedők újabb üzletek megnyitásával próbálják erősíteni pozíciójukat. A jelek szerint a 2024-es év ezen a területen rendkívül termékeny lesz: ha sikerült megvalósítani a terveket, akkor országszerte megközelítőleg 50 új üzlet nyílhat meg – írja az Aktuality.

Jelen pillanatban Szlovákiában a Coop Jednota rendelkezik a legtöbb üzlettel, szám szerint 1962-vel. Ezt követi a Billa 167-tel, a Lidl és a Tesco 164-164-gyel, a Terno 159-cel, valamint a Kaufland 79-cel. Tavaly a Billa és a Lidl négy új boltot nyitott meg, a Kaufland ötöt, a Terno/Kraj összesen hatot, ahogy a Tesco is, a Coop Jednota pedig 17-et.

Utóbbi tehát közel kétezer üzlettel rendelkezik és az ország minden régiójában megtalálható. Az üzletlánc olyan régiókat is megcéloz, ahol a konkurenciának nincs ambíciója üzletet nyitni. Jana Kuklová az Aktualityvel közölte, hogy idén 12 új üzlet megnyitását tervezik, 81 meglévőnél pedig felújítást terveznek. Az új boltok szupermarket és Tempo szupermarket formátumúak lesznek. Emellett a központi e-shop elindítását is tervezik élelmiszerrendelésre, ahogy az önkiszolgáló kasszák bevezetését is.

A Lidlnél jelenleg több projekt is fut az új boltok nyitásával kapcsolatban. A vállalat jelen pilanatban nem tudja pontosan megmondani, hogy hány új üzletet tervez nyitni az idei évben, ahogy azt sem, hogy az év melyik időszakában. A vállalat ugyancsak tervez felújításokat a már meglévő üzletein.

A Tesco jelezte, hogy idén üzletek építésébe és modernizálásába is szeretne fektetni. A vállalat célja, hogy az expressz üzletek, a szupermarketek, a hipermarketek és az online kínálat segítségével növeljék a Tesco márkát. Ennek keretén belül a vállalat alá tartozó Žabka üzletek többségét Tesco expresszre alakítják át. Ez összesen 15 üzletet érint, a többi Žabka-üzlet a bérleti szerződések lejártával bezár.

A Kaufland is új üzletek megnyitását tervezi, ennek érdekében pedig részletesen elemzi az egyes régiókat. Jelenleg Bytčán épül a vállalat legújabb üzlete.

A Billa 2024-ben legalább 10 új üzlet megnyitását tervezi Szlovákiában, valamint bővíteni akarják az együttműködést az OMV benzinkutakkal. A vállalat elsősorban 900 négyzetméter átlagterületű üzletek megnyitására összpontosít, de tervben van néhány kisebb bolt is.

A Terno/Kraj hálózat idén 6-10 új üzletet szeretne megnyitni, valamint szeretne Liptó és Spiš régiójába is terjeszkedni.



