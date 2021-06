Akárcsak a politika ellen, a hülyeség ellen sincs vakcina, de élni kell…!

Ez itt a Paraméter napi hírösszefoglalója, a LÉNYEG. A nap legfontosabb eseményeit szemlézzük, így garantáltan nem marad le semmiről.

Fotó: TASR

Hülyeség ellen nincs vakcina, ha mégis lenne, még inkább elszaporodnának a vírus- meg oltástagadó partizánok. És jó eséllyel a kamu bombariadók is.

Természeti katasztrófa a szomszédban

Ez van, amit egyáltalán nem kell szeretni. Különben is teljesen méltatlan lenne, ha agymosott tévelygőkkel fogalalkozna a sajtó, amikor Kelet-Európát en bloc a csütörtök este tomboló morvaországi tornádó foglalkoztatja. A halálos áldozatokkal – közte egy szlovákiaival is – járó természeti katasztrófát jó lesz rendkívül fontos figyelmeztetésként kezelni a térség valamennyi lakójának! A távolkeleti és tengerentúli gyilkos viharokhoz képest ugyanis szinte közvetlenül a szomszédban, a cseh és szlovák határ közelében pusztított a szélvész. Akkor is, ha nem holtbiztos a környezetvédelmi tárca figyelmeztetése, miszerint egyre gyakrabban kell majd szembe nézni a szélsőséges időjárási ingadozásokkal, beleértve az olyan kivételes meteorológiai jelenségeket is közép-európai tornádók.

Az öt halálos áldozattal és közel százötven sérülttel járó vihar és a tornádó Dél-Morvaországban, Hodonín és Břeclav járásokban pusztított. A katasztrófa leginkább öt községet sújtott. Hrušky község belterületének a felét tette tulajdonképpen a földdel egyenlővé.

A bajban egyébként nem hagyták magukra Csehországot a szomszédok, Szlovákia és Ausztria azonnal segítséget ajánlott fel a cseh kormánynak. A tornádó sújtotta településekre osztrák és szlovák mentőautók érkeztek, Bécs pedig két mentőhelikoptert is küldött. Nagyra értékelve a szlovák orvosok segítségét, Zuzana Čaputová köztársasági elnök is részvétét fejezte ki.

A tüzet a vízzel kellene egyesíteni?

Egy ilyen katasztrófa árnyékában bármilyen közéleti esemény eltörpül, ez tény. Például az is, sem a Híd, sem az Összefogás nem nagyon örül, hogy az MKP új feltételektől teszi függővé a három párt által közösen létrehozandó Szövetség elnevezésű politikai formáció megalapítását.

A Magyar Közösség Pártjának Országos Tanácsa múlt héten vasárnap tárgyalta a Szövetség létrehozásának eddigi eredményeit, és kikötötte, hogy a tárgyalási nyelv az alapszabály szerint a magyar legyen, a párt logójában benne kell lennie a magyar színeknek. Egy további feltétel, hogy az új párt szakmai alelnöki posztja általános alelnöki posztra változzon.

A Híd Országos Tanácsa szombaton reagál, az Összefogásnak pedig a kibővített elnöksége beszéli meg a kialakult helyzetet.

Ez van, ha bizonyos helyzetekben a tüzet a vízzel kellene egyesíteni. Sokkal jobb viszont egy szerződéskötés előtti balhé, mint egy utána gerjedő háború. Ezért a szóban forgó vitát a lehetséges választópolgár nyugodtan tekintheti a politika ártalmatlan műszaki piszkának. És nagy nyugalommal várhatja, mikor, mivel kínálják majd meg a régi-új párt, rég-iúj politikusai. Ha egyáltalán együtt lesznek…

Boris Kollár a trianoni békeszerződést ünnepelte

Nem tudni, lobbizott-e valaki a szlovmagy politikusok közül a szlovákiai házelnöknél, Boris Kollárnál, hogy nyilvánosan álljon bele egy Dél-Szlovákiában létesített köztéri emlékmű ünneplésébe, amelynek küldetése, a trianoni békeszerződés úgymond, „tiszteletben tartása”...!

Ennek az emlékműnek a felavatására utazott Kollár az Érsekújvár melletti Komjátra (Komjatice), hogy ország-világgal közölje ott azt a politikai zöldséget, hogy az egykori Ausztria-Magyarország területén olyan demokratikus nemzetállamok jöttek létre, amelyek között a trianoni szerződés nélkül soha nem lehetett volna valódi együttműködés…

Nos, elég sajátos egy vélemény… Kíváncsian várjuk, mit szólnak majd hozzá a Szövetségen szorgoskodó urak és úrhölgyek, ha sikerül befejezniük önmaguk egyesítését. Ha egy majdani parlamenti választást követően netalántán azt kell mérlegelniük, érdemes-e koalícióra lépniük Kollárékkal és esetleg majd közösen koszorúzni Komjáton…

Kész az uniós covid-igazolvány

Hahó, mindeközben megkezdték pénteken az uniós covid-igazolványok kiállítását, legalábbis az Egészségügyi Információk Nemzeti Központja vonatkozó közleménye szerint. A dokumentumot június 26-tól kezdve automatikusan elküldik e-mailben mindazoknak, akik az elmúlt hetekben kérvényezték az átmeneti oltási tanúsítványt. A korona.gov.sk oldalon június 28-tól lesz elérhető az a kérdőív is, amelynek kitöltésével kérvényezni lehet az uniós igazolványt.

Annak ellenére, hogy az egységes európai tanúsítványok célja az utazás megkönnyítése, a veszélyes Delta vírusvariáns terjedése miatt az egészségügyi minisztérium azt javasolja, alaposan vegye fontolóra mindenki az esetleges külföldi utazást. Ugyanis nemcsak az ördög, hanem a virus sem alszik…!

Barak László