Akármennyire is "zöld" a járásunk, ezeket az intézkedéseket kell betartani ott is

Szlovákia járásainak többsége zöld besorolású, vagyis megfigyelési fázisban van, kivéve a három sárga besorolású járást, a Humennéit, a Rózsahegyit és a Turčianske Tepliceit (Stubnyafürdő). A zöld járásokban is be kell tartani bizonyos óvintézkedéseket, figyelmeztetett Daša Račková, a Szlovák Közegészségügyi Hivatal (ÚVZ) szóvivője, hozzátéve: ezáltal mindnyájan csökkenthetjük az új koronavírus, és főleg az új, fertőzőbb variánsok elterjedésének kockázatát.

Illusztráció

A zöld és a sárga besorolású járásokra egyaránt érvényes, hogy az élményfürdők belső terei (kivéve öltözők, zuhanyzók, WC), az éttermekben tartott rendezvények (lakodalmak, torok, családi ünnepségek stb.), valamint bizonyos sportrendezvények csak 72 óránál nem régebbi, PCR vagy LAMP teszttel, illetve 24 óránál nem régebbi antigén teszttel látogathatók. 72 óránál nem régebbi negatív PCR teszttel kell rendelkezniük a nyári táborok résztvevőinek és felügyelőinek is.

A negatív teszt továbbra is kiváltható oltási igazolással, vagy egy arról szóló igazolással, hogy már átestünk a koronavíruson. A 10 év alatti gyerekre a tesztelési kötelezettség nem vonatkozik.

Néhány kivételtől eltekintve továbbra is kötelező eltakarni a felső légutakat a belső terekben, a tömegközlekedési eszközökön, a taxikban. A légzésvédő maszkon kívül megfelel az egyszerű arcmaszk és a sál is. Ez a szabály vonatkozik a beltéri és a szabad téri tömegrendezvényekre is.

A különféle kulturális rendezvények esetében a zöld járásokban is korlátozzák a nézőszámot. Az általános szabály, hogy belső térben legfeljebb 500, szabad téren legfeljebb 1000 ember tartózkodhat egy helyen. Az edzőtermekben egyszerre legfeljebb 50 ügyfél vagy 15 négyzetméterenként egy ügyfél tartózkodhat.

TASR