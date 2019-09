Aki alkot és kötődik Szlovákiához, előbb-utóbb összefut a Bázissal. Mit lehet tudni az új irodalmi szervezetünkről?

A belügyminisztériumban bejegyzésre váró új irodalmi szervezet szeptember 18-i nyitrai alapító közgyűlésén úgy határoztak, három elnök álljon a polgári társulásként működtetni kívánt egyesület élén: N. Tóth Anikó irányítja a szervezést, Juhász R. József felel a pályázásért, Németh Zoltán pedig a kommunikációért. Választmányának tagjai: Mizser Attila, Mészáros Tünde, Sánta Szilárd és Száz Pál.

Döntés született a hármas tagság intézményéről: a rendes tagok mellett lesznek úgynevezett "Bázis-jelölt" tagok – fiatalok számára, akiknek nincs szavazati joguk, de részt vehetnek a gyűléseken, és megfelelő publikáció és recepció után rendes taggá válhatnak - és a pártoló tagság - ez utóbbiak támogathatják a szervezet, szavazati joguk nélkül. A Bázison belül munkacsoportok jöhetnek létre, amelyek pályázhatnak különféle programokra, kooordinátort választanak, aki kapcsolatban áll az elnökséggel. Az alakuló közgyűlésen két munkacsoport alakult meg: a műfordítói és az irodalomtudományi.

Portálunknak Németh Zoltán a szervezet legfontosabb aktuális és stratégiai céljairól elmondta, a Bázis célja, hogy azoknak az alkotóknak - költőknek, próza- és drámaíróknak, irodalom- és művészetkritikusoknak, filozófusoknak, képzőművészeknek, szobrászoknak, zenészeknek -, akik kötődnek Szlovákiához, és a magyar írásbeliség és művészet legtágabb értelemben vett reprezentációjára vállalkoznak, lehetőséget nyújtson az együttgondolkodásra, a közös szakmai munkára, hogy tagjai inspirációt nyerjenek, egyéni lehetőségeik megsokszorozódjanak.

A szervezet felvállalja a szlovákiai magyar írásbeliség képviselete mellett a magyar irodalom közvetítését a szlovák irodalom, valamint a szlovák irodalom közvetítését a magyar irodalom felé. Elősegíti a tudományos-szakmai diskurzust a kortárs és a klasszikus magyar és világirodalmi szövegekről, a művészeti és filozófiai irodalomról, különös tekintettel a szlovákiai magyar irodalom alkotásaira. Ennek érdekében szakmai vitákat generál, közös tudományos összejövetelek, konferenciák, szimpóziumok, felolvasóestek, kiállítások, irodalmi és művészeti fesztiválok rendezésében vállal szerepet. Kapcsolatba lép azokkal a szlovák, magyar és világirodalmi irodalmi és művészeti társaságokkal, műhelyekkel, amelyek programja, művészetről és irodalomról alkotott elképzelései rokon vonásokat mutatnak a Bázis-tagok elképzeléseivel. A Bázis tevékenysége érték- és vitaalapú, célja az egyéni és csoportvélemény artikulálásának elősegítése.

A Bázis részt vesz a progresszív kortárs művészet, irodalom és az élő írásbeliség folyamatainak alakításában. Éppen ezért élő kapcsolat kialakítására törekszik folyóiratokkal és kiadókkal. Elősegíti a tagság publikációs lehetőségeit, különösen a fiatal alkotók esetében, hangsúlyt fektet a tehetséggondozásra. A szervezet fontos céljának tekinti a tagság érdekvédelmét is. A szolidaritást – művészi, irodalmi és egzisztenciális értelemben is – alapvető feladatának tekinti.

Ami az egyesület anyagi helyzetét illeti, jelenleg az semmilyen pénzügyi forrással nem rendelkezik, de számítanak a támogatói tagságra, a tagsági díjakra és ki szeretnék használni a különféle pályázati lehetőségeket. Azonban mindenekelőtt kreatív, újszerű megoldások és együttműködési szerződések hálózatát működtetnék.

Minden olyan művészeti és irodalmi szervezettel együtt szeretnének működni, amely a Bázishoz hasonló elveket vall, tehát a független és autonóm irodalmiság talaján áll, és progresszív elveket vall. A Bázisnak nemcsak szlovákiai magyar írók és művészek lehetnek tagjai, hanem mindenki, akinek a Szlovákiában létrejövő művészet, illetve magyar irodalom kialakításában, működtetésében, reprezentációjában szerepe van. Tagjaik között vannak például többen a magyar irodalom neves, elismert szlovák műfordítói közül, továbbá szlovákiai magyar lapokban publikáló magyarországi szerzők.

Konkrét együttműködés egyrészt a legnevesebb magyarországi írószervezettel, a Szépírók Társaságával körvonalazódik, közös irodalmi rendezvények formájában; másrészt a műfordítókon keresztül a szlovák irodalom magyarországi jelenléte kapcsán is megkeresték őket, és ide tartozik az is, hogy a pozsonyi és nyitrai egyetemek magyar tanszékeinek segítségével különféle konferenciákat szerveznének. A Bázis már az idén bekapcsolódik egy lecture-performance konferencia megvalósításába a Kassák Központ partnereként. Ahogy Németh mondja. "rengeteg ötletünk van és rengeteg kiváló, elismert tagunk, akik saját kapcsolatrendszereiket most már a Bázis részeiként is működtetik. Bízom a jövőben."

