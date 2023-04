Aki egykor a DAC drukkereit verette meg, most egy náci szörnyeteg mellett kampányol

Londonban él egy szésőséges szlovák nacionalista, akit az utóbbi időben a Smer ismertebb politikusai "pátyolgatnak".

A Smer nem lát semmi kivetnivalót abban, hogy a párt ismertebb arcai egy olyan külföldön élő szélsőséges alakkal társalognak, akire kiadatás vár, hogy a szlovákiai hatóságok eljárjanak vele szemben.

A Denníkn szerint az egykori belügyminiszter unokaöccse, a szintén smeres Erik Kaliňák a Londonban élő szlovák radikális megmondóemberrel, Danny Kollárral - eredeti nevén Daniel Bombiccal - kapcsolatban azt mondja, hogy a pártban tisztelnek "minden büntetlen előéletű szlovákot, aki nem fél hangoztatni a véleményét, bármennyire is nyomatékosan teszi azt, és vitázni is fogunk mindenkivel, aki érdeklődést mutat a véleményünk és hozzáállásunk iránt". Az elmúlt időszakban Robert Kalinák exbelügyminiszter is feltűnt vele közös videóban, ahol a nacionalista fickó nézeteit pártolta.

Tavaly júliusban írtunk arról, hogy a hazai rendőrség látókörébe került az a szlovákiai férfi, aki itteni orvosokat, újságírókat, köztisztviselőket, de még zsarukat is betámadott a neten. Már elfogatóparancsot adtak ki ellene, mert az Angliában élő személy a Telegram nevezetű közösségi oldalon ész nélkül terjeszti az álhíreket.

Bombic Danny "fehér nacionalistának" vallja magát és régóta terjeszti azt az összeesküvés-elméletet, hogy a Covid-19 betegség nem is létezik, az oltások megölnek minket, és ez arra szolgál, hogy elpusztítsák a fehér fajt.

A vesztegetéssel is gyanúsított exbelügyminiszter, akinek a zsarujai 2008 novemberében lerohanták a DAC szurkolók szektorát, nem tartja kizártnak, hogy visszatér a politikába. Ehhez számára kapóra jön, hogy a pártja, a Smer az utóbbi egy-másfél hónapban minden közvélemény-kutatás szerint győzelemre áll.

(Denníkn/sp)