Aki kíváncsi arra, hogy hogyan érezheti magát biztonságban a hegyekben, utazzon el Liptószentmiklósra

Eva Mauritzová a múzeum munkatársa tájékoztatott a programról.

"Ahhoz, hogy a hegyekben a telet maximálisan és mindenekelőtt biztonságosan élvezhessük, jó tudni, hogyan viselkedjünk extrém téli körülmények között, és mire kell vigyáznunk. Arra is választ kaphatunk többek között, hogy egy lavinahátizsák megmentheti-e az életünket, és arról is információt szerezhetünk, hogyan kell eligazodni a lavinahírekben, hogyan kell kezelni a hipotermiát a hegyekben, és sok más fontos dolgot is megtudhatunk a Hegyi Mentőszolgálat Lavinamegelőzési Központjának tapasztalt mentőitől"