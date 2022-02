Aki olcsón szeretne orosz gázt, annak Orbánként kell viselkednie. Putyinnal szép hosszú az emlékezetük

Vlagyimir Putyin Moszkvában fogadta kedden Orbán Viktor magyar miniszterelnököt és az orosz elnök kijelentette, hosszú távú stabilitást nyújt Magyarországnak a 2036-ig szóló orosz-magyar gázszállítási szerződés. Szó esett Ukrajnáról is, a magyar politikus békemisszióról beszél.

Fotó: TASR/AP

Az orosz vezető a találkozón azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország jóval olcsóbban vásárolja a gázt, mint a világpiaci ár. Orbán Viktor szintén nagyon fontosnak nevezte a megállapodást, és jelezte, hogy szeretne az abban szereplő mennyiség mértékének megemeléséről is tárgyalni. Európában energiaválság van, ezért különösen jelentős a hosszú távú megállapodás - hangoztatta.

Orbán emlékeztetett arra is, hogy ők ketten 13 éve találkoztak először, ez már a 12. találkozójuk, ami ritkaság. Az elmúlt 13 évből "nekünk kettőnknek van a leghosszabb emlékezete az EU és Oroszország viszonylatában" - fogalmazott.

Természetesen nem lehetett megkerülni az Ukrajnával kapcsolatos kérdést sem, tekintettel arra, hogy az orosz fél nyomásgyakorlás céljából 100 ezernél is több katonát küldött az orosz-ukrán határra. Mindez röviden arról szól, hogy az oroszok attól tartanak, hogy Ukrajna előbb-utóbb katonailag megerősödik olyan szinten, hogy képes legyen visszafoglalni az oroszok által még 2014-ben elfoglalt és megszállva tartott kelet-ukrajnai megyéket.

Most Orbán azt hangoztatta Moszkvában, hogy a látogatása "békemisszió" is, az Európai Unió részéről " készen állunk egy ésszerű megállapodásra", az EU egyetlen vezetője sem akar háborút. Putyin meg arra emlékeztetett, hogy a nemzetközi biztonság tekintetében Moszkva elküldte javaslatait a NATO-nak és az Egyesült Államoknak is.

A közelgő magyar választásra kitérve, egyetértettek abban, hogy azt követően is még sokáig szeretnének együttműködni.

"Szeretnék nyerni, jó reményeim vannak arra, hogy hosszú évekig működhetünk együtt" - jelentette ki Orbán Viktor.

Putyin úgy fogalmazott, hogy sok mindent tettek együtt, ami a nép javát szolgálja, és nagyon reméli, hogy ezt a munkát folytatni tudják.

Mielőtt találkozott volna Putyinnal, Orbán hétfő este telefonos egyeztetést folytatott Jens Stoltenberg NATO-főtitkárral. A magyar kormányfő tájékoztatta az észak-atlanti szervezet vezetőjét arról, hogy kedden megbeszélést folytat az orosz államfővel.

Ugyanezen a napon, azaz tegnap Magyarország politikájának önállóságát méltatta Moszkvában Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője, amikor bejelentette, hogy Vlagyimir Putyin kedden fogadja Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Peszkov nagyon fontosnak minősítette a magyar kormányfő moszkvai látogatását. "Nagyon imponál nekünk az a független megközelítés, amellyel Magyarország a saját érdekeit érvényesíti és megválasztja partnereit" - mondta Peszkov.

(MTI/para)