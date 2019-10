Akik bíztak a közös listában, azok csalódni fognak - véli Solymos László, a Híd minisztere

Nem lehet úgy együttműködni, hogy nincs készség a kompromisszumra. A tárgyalófeleink csupán a feltételeiket diktálták, megegyezésre azonban nem törekedtek. - mondta el véleményét a Paraméternek a hidas politikus. Volt egy egyezség az MKP és a Híd között, amit később a parlamenten kívüli párt elnöksége elutasított, és elkezdtek egy játékot játszani, aminek a lényege: kompromisszumot nem ismerve megpróbának bennünket kinyomni az együttműködésből. "Elhangzottak az ultimatív feltételek, vagy így lesz, ahogy mi mondjuk vagy sehogy se", viszont ha nincs akarat az egyezségre, úgy nem lehet kooperálni. Solymos úgy látja, az Összefogás csupán az MKP fedőneve.

"A gyűlölet, ami Bugár Bélával szemben él, elnyomta ezt a természetes igényt, hogy működjünk együtt. Akik bíztak az egy listában, azok csalódni lesznek kénytelenek." Szerinte az Összefogás szétverte azt, amiben sikerült az MKP-val megegyezni.

"Mert lehet azt is, amit az MKP-sok jeleztek a mostani tárgyalásainkon, hogy most azonnal zárjuk ki a Smert a későbbi lehetséges partnerek közül. Ami rendben is van, de akkor ugyanez legyen érvényes Igor Matovičra is. Ne felejtsük el, az OĽaNO vezetője ott ártott nekünk, ahol csak tudott, a nyelvhasználati kérdésnél, a kulturális alap létrehozásánál, vagy a kettős állampolgárság kérdésének kezelésénél."

Portálunk felvetésére, hogy azért a Smer képviselte politika pusztítóbb a Matovič-féle rosszindulatnál, Solymos megjegyezte:

"Mi azt mondtuk, hagyjuk a döntést a választások utánra. Akkor majd együtt határozunk, konszenzusra jutunk, kivel vagyunk hajlandóak kormányozni. Mert teszem azt, egy Smer-SNS-Sme rodina kormány, amit hátulról Kotlebáék támogatnak, az sem vezetne jóra. Emlékszünk még a Smer – HZDS – SNS felállásra, ahhoz lenne ez hasonlatos. A valódi cél nem az, hogy bekerüljünk a parlamentbe, hanem az, hogy a magyarok a kormányon legyenek. Ez a vezérelv. Onnét lehet kisiskoláinkat megmenteni, támogatásokat jelentő kulturális alapunkat létrehozni, nyelvhasználati pozíciónkat erősíteni."

Tíz év feszültséget sikerült volna elkezdeni oldani, "ha a korábban az MKP-val letisztázott választási pártot létrehoztuk volna, amiből senkit nem akartunk kizárni. Ez most fel lett rúgva." - jegyezte meg Solymos László.

(sp)