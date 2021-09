Akinek bejön az egyre izmosodó Fico, azt boldoggá teszi az a felmérés, amit az AKO rakott az asztalra

Csökkenni kezdett a legnépszerűbb párt támogatottsága, Robert Fico meg új erőre kapott, akárcsak a szinte semmiből jött Republika.

Az AKO ügynökség szeptemberben is megmérte, mekkora az egyes pártok rajongótábora, és arra jutott, hogy még mindig Peter Pellegrini tömörülése, a Hlas a legelfogadottabb. Az augusztusi adatokhoz képest Pellegriniék 0,7 százalékkal 18, 8 százalékre csökkentek, ami már trendszerűnek tűnik, tekintve, hogy a Focus ügynökség is hasonló eredményre jutott. A kormánypártok közül most a legizmosabb az SaS, amelyik 14,5 százalékkal megerősítette a második helyét. Ez aránylag kedvező helyzet lenne, ha Richard Sulíkék nyakára nem lihegne Robert Fico, akinek pártja fokozatosan kap erőre. Míg az előző hónapban 11,3 százaléknyian szavaztak volna rájuk, addig most már 13,9 százaléknyian.

A tavaly még 25 százalékos magasságokban szárnyaló, képviselői számát tekintve legbefolyásosabb koalíciós párt, az OĽaNO 9,9 százalékkal tapos egy helyben. Ami alig több, mint a tavaly a parlamenti küszöb alatt maradó Progresívne Slovensko nevezetű tömörülés, amelyikre jelenleg 8,7 százaléknyian szavaznának.

A kormánypárti Sme rodina 6,8 százalékon, a parlamenten kívüli KDH 6,6 százalékon áll. A most 3,8 százalékot szerző - és az AKO-nál általában gyengén szereplő - Szövetséggel ellentétben a Marian Kotlebáéktól leváló Republika 5,2 százalékkal még bejutna a törvényhozásba, kipenderítve onnan az ĽSNS-t (2,7 százalék). A legkisebb kormánypárt szabad szemmel már nem látható, a Za ľudí népesnek aligha mondható tábora 1,7 százalékra zsugorodott. A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum támogatottsága 1,1 százalékon van.

A felmérés eredményei alapján a Hlas-SD 33 képviselői helyhez jutna, az SaS 26-hoz, a Smer-SD pedig 25-höz. Az OĽANO 18, a Progresszív Szlovákia 15, a Sme rodina és a KDH 12-12, a Republika pedig 9 képviselői széket foglalhatna el.

A jelzett eredmények mellett 83 mandátummal alakíthatnának kormányt az SaS, OĽaNO, PS, KDH és a Sme rodina pártok.

