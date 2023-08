Akinek nem a városban lesz az állandó lakhelye, azokról nagyon sok pénzt legombolnak majd a rezidens parkolásért Dunaszerdahelyen

A dunaszerdahelyi képviselő-testület szigorított a rezidens parkolás szabályain. A lényege, hogy már csak annak lesz ingyenes a parkolás a lakása közelében, akinek az állandó lakhelye is ott van. A városi rendelet 2024 januárjában lép hatályba.

Hozzávetőlegesen két éve, 2021 júniusától működik a rezidens parkolás rendszere Dunaszerdahelyen. 2023 végéig még érvényben marad, a lényege pedig, hogy:

Nem a belvárosi nappali fizetős, hanem a lakótelepi parkolásra vonatkozik (az éves vagy más időszakos parkolókártyák sem érvényesek itt), mégpedig a munkaidő utáni és éjszakai időszakban.

A kék színnel kijelölt lakótelepi rezidens parkolókat csak az ott lakók használhatják ingyenesen. Egy-egy lakáshoz 1 vagy 2 ingyenes rezidens parkoló tartozik attól függően, hogy abban a lakásban egy vagy legalább két felnőtt él, akinek ott van az állandó lakcíme. Átmeneti vagy adminisztratív lakcím esetén egyetlen autót regisztrálhatnak arra az adott lakásra. További autók parkoltatása a kék parkolókban éves szinten több száz euróba kerül.

A város panelházas lakótelepeiből négy zónát alakítottak ki, az adott zónán belül bejelentett lakcímmel rendelkezők pedig abban az övezetben tulajdonképpen bármelyik rezidens parkolót használhatják egész nap, nemcsak azt, amely a házuk előtt van.

Akik viszont nem azon a környéken laknak, azoknak este hattól reggel nyolcig két lehetőségük van: alternatív parkolóhelyen hagyják az autójukat ingyen, ami mindegyik zónában legfeljebb néhány száz méterre található bármely lakóháztól, vagy pedig parkolódíjat fizetnek.

A tavaly őszi önkormányzati választásokat követő első képviselő-testületi ülésen hozott határozatokkal aztán egy rakás más illeték mellett a parkolódíj is drágult - duplájára nőtt (1 €/óra), másrészt szigorítottak a rezidens parkolás feltételein. A rezidens parkolókat idn januártól éjszaka csak az 5 méternél nem hosszabb M1, illetve N1 kategóriába eső, utóbbi esetében háromnál több férőhelyes gépjárművek használhatják. (Az alternatív parkolókba az 5,5 méternél nem hosszabb N1-esek is mehetnek.) A rendelet bevezetése után viszont portálunknak is jelezték többen, hogy méretbeli korlátozás szembemegy a valósággal, mert míg a város a céges, illetve szerelőkocsikat akarta kizárni a kék parkolózónából, addig sikerült néhány olyan autótípust is, melyeket családi autóként használnak. Ezt itt részleteztük.

Az év elején már a város is jelezte, hogy ezen módosítani kíván, júniusra viszont egy olyan rendelet került a testület elé, amely nemcsak a méretekkel foglalkozott, de csavart egyet az egész rendszeren.

Két és fél év után – mivel a rendelet csak 2024 januárjától lép érvénybe – odáig szigorodik, hogy a rezidens (kék) parkolókat már csak azok használhatják majd ingyenesen, akiknek az állandó lakhelye is az adott zónában található.

Hájos Zoltán polgármester ennek kapcsán a plénumon azt mondta, hogy a rezidens parkolási rendszer bevezetése óta megmutatkoztak annak tartalékai. „Nemcsak a lakosok számára tudunk biztosítani parkolót a házuk előtt, de a város számára is plusz forrást. Nem elsősorban a parkolódíjakból, hanem a részadókat illetően” – fejtette ki.

Tudni kell, hogy akinek az állandó lakhelye Dunaszerdahelyen van, annak jövedelemadója megfelelő részaránya is a város kasszájába érkezik, míg átmeneti lakhely esetén csak a városi illetékeket, pl. szemétdíjat köteles fizetni, adója pedig az állandó lakhelye szerinti települést gazdagítja.

Hájos azzal is érvelt, hogy aki életvitelszerűen Dunaszerdahelyen él, és a város szolgáltatásait, intézményeit (óvodáit, iskoláit) is igénybe veszi, attól teljes joggal elvárható, hogy az adója is Dunaszerdahelyre kerüljön, és ezt szerinte a rezidens parkolással tudják ösztönözni.

A 2024 januárjától bevezetendő rendszer ugyanakkor nem is csak az állandó lakhelyhez, de a hűségkártyához is köti a rezidens parkolók használatát. Hűségkártyája viszont csak annak a dunaszerdahelyi állandó lakhelyű személynek nincs, aki nem fizette be a városi illetékeket időben.

Tudni kell azt is, hogy januártól már a nappali fizetős időszak is kitolódik, a mostani ötről hat órára.

A részletek:

Az új rendszer szerint tehát a rezidens parkolókat éjszakánként már csak az állandó lakhellyel rendelkezők használhatják ingyenesen – az autók lehetséges hosszát M1 és N1 kategória esetében is kitolták 5,3 méterre. Egy lakáshoz 1 vagy 2 autót regisztrálhatnak a rezidens zónába aszerint, hogy abban a lakásban 1 vagy 2 olyan felnőtt él, akinek Dunaszerdahelyen van az állandó lakhelye és rendelkeznek érvényes hűségkártyával is. Harmadik, illetve további autókért éves szinten 240 eurót (havi 20 eurót) kell majd fizetni.

Azoknak, akik csak átmeneti vagy semmilyen bejelentett lakhellyel nem rendelkeznek Dunaszerdahelyen, az alternatív parkolókban is fizetniük kell majd, a rezidensekben pedig annyit, hogy oda nem is lesz érdemes parkolniuk éjszaka.

A rendelkezések csupán éjféltől lépnek majd érvénybe (reggel nyolcig), de hétvégén és ünnepnapokon is. Jelenleg ez még este hattól érvényes azzal, hogy a látogatóknak egy óra ingyenes. A hétvégén és ünnepnapok előtti estéken pedig mindenkinek ingyenes. Ezzel tulajdonképpen egyszerűsödik a látogatás, mivel a látogatóknak éjfélig nem kell majd parkolódíjat fizetniük. Reggel nyolctól éjfélig tehát bárki ingyenesen használhatja a rezidens és alternatív parkolókat a lakótelepeken (kivéve a városközpontot, ahol hétköznap napközben fizetős).

Mennyibe kerül majd azoknak, akiknek nincs az adott helyen állandó lakhelyük vagy érvénytelen a hűségkártyájuk?

Sokba. Nagyon sokba!

Akinek nincs hűségkártyája, de az állandó lakhelye Dunaszerdahely, az az adott rezidens zónába évi 240 euróért regisztrálhatja be az autóját, minden továbbiért évi 480-at (havi 40-et) kell fizetnie.

Aki csupán átmeneti vagy adminisztratív lakhellyel rendelkezik, az a rezidens zónában autónként évi 1200 euróért (havi 100-ért), az alternatív zónában évi 480-ért parkolhat.

Hájos Zoltán azt javasolta, hogy az idei évből hátralévő néhány hónapot a Dunaszerdahelyen élők használják ki arra, hogy bejelentkeznek, majd regisztrálják járműveiket.

