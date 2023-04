„Akkor kapunk a legtöbbet, amikor adunk!” – jótékonysági neratos húsvéti futás (FOTÓK)

A dunaszerdahelyi Neratovicei téri Magyar Tannyelvű Magán Szakközépiskola Diákönkormányzata április 5-én jótékonysági futást szervezett Bugár Lara APERT szindrómával született kislány gyógyulásáért.

Az iskola felvételei - további képekért kattints!

A rendezvényt a reggeli órákban Vida Aranka, az iskola igazgatója nyitotta meg. A bemelegítő után a futást Vörös Róbert hosszútávfutó, a Nagymegyeri Futóklub alapítója az iskola bejáratától indította. A biztonságról a városi rendőrség is gondoskodott, a diákokhoz és a pedagógusokhoz többen is csatlakoztak a városból. A célba ért futók emlékérmet és frissítőt is kaptak.



