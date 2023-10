Akkora sületlenségeket hordott össze Huliak Čaputová párjáról, hogy azt már a WWF sem hagyta szó nélkül

Reagált a WWF Slovensko Rudolf Huliak, az SNS képviselőjének szavaira, akit Zuzana Čaputová államfő nem hajlandó kinevezni környezetvédelmi miniszternek.

Rudolf Huliak (Fotó: TASR-Jaroslav Novák)

Miután Zuzana Čaputová elutasította kinevezni Rudolf Huliakot környezetvédelmi miniszterré, az SNS listáján a parlamentbe került képviselő készített egy videót. Ebben arról beszélt, hogy Čaputová helyett az elnöki palotában annak élettársa, Juraj Rizman a főgóré, aki korábban a Greenpeace nevezetű nemzetközi környezetvédő mozgalom szlovákiai irodáját vezette. A videóban azt állítja, hogy Rizman a szlovákiai WWF képviselője.

Az SNS dühös embere szerint Čaputová csupán a barátja üreslelkű szóvivője. Pedig ő, a nemzetiek listáján mandátumhoz jutott politikusként eleget akar tenni a választói azon kérésének, hogy fékezze meg a természetvédő civil szervezetek terrorját. Szimpatizánsai állítólag azt is óhajtják Huliaktól, hogy szüntesse meg a szlovák vidék likvidációját, és vessen véget a szlovák nemzet zaklatásának. Meggyőződése, hogy a vidéki természetből sokunkat "a szó szoros értelmében ki akarnak költöztetni és külföldi érdekeknek eladni". "Szlovák vagyok is az is maradok" - folytatja Huliak és azt ígéri a választóinak, hogy küzdeni fog értük az utolsó leheletéig.

Huliak kijelentéseire pénteken a WWF Slovensko is reagált. Közleményükben leszögezik, az SNS jelöltje hamisan állítja, hogy Juraj Rizman a WWF "ötlethordozója és képviselője" Szlovákiában. "Juraj Rizman soha nem volt és most sincs semmilyen kapcsolatban a WWF Slovenskoval, nem tevékenykedett a szervezeteiben, és nem is képviseli azt, formálisan és informálisan sem" - szögezik le a Paraméterhez is eljuttatott sajtónyilatkozatban, amelyben egyúttal nyomatékosan felhívják a politikusok figyelmét, hogy megnyilvánulásaikban ne alkalmazzanak hazugságokat és ferdítéseket, mert ezáltal rombolják az emberek közintézményekbe vetett bizalmát.



