„Akkoriban gyerekekkel volt tele a temető. Azok közül, akik megsüketültek, sokan az öngyilkosságba menekültek“ – PODCAST

Az életben mindenkinek megvan a maga keresztje, kinek könnyebb, kinek nehezebb sorssal kell szembenéznie. Podcastünk vendége nehéz feladatokat kapott az élettől. Testvére kisgyermekként tüdőgyulladásban meghalt, majd ő maga is kórházba került, de a kezelés mellékhatásaként fokozatosan elveszítette hallását. Ráadásul saját kislánya is egészségügyi problémákkal küzd, de mindez ellenére interjúalanyunk egy pillanatra sem adja fel életét. Hogyan képes mindennel megküzdeni? Mi ad neki erőt? Podcastünk vendége az udvardi (Érsekújvári járás) Žák Renáta.

Žák Renáta (Fotó: Poroknovec Erik)

Hároméves volt, amikor tüdőgyulladást kapott. Akkor kezdődtek a problémák?

Úgy kezdődik ez a sztori, hogy volt egy testvérem. Ő is hároméves volt, mikor tüdőgyulladást kapott. Anyuék kórházba vitték, de akkor olyan rezsim volt, hogy a szülő nem maradhatott bent a gyermekével. Szigorúan csak az orvosok és nővérek lehettek ott. Nem tudom, pontosan hogyan történt, mert anyu nem nagyon akart beszélni róla, de azt tudom, hogy mikor mentek volna a testvéremért a kórházba, közölték velük, hogy meghalt. Aztán teltek az évek és, hogy úgy mondjam, mint pótlék, megszülettem én. A sors fintora, hogy én is tüdőgyulladást kaptam, ugyanúgy hároméves koromban. Az akkori kommunista rendszerben nem volt olyan technika, mint ma, hogy jóformán mindenre van gyógyszer. Akkoriban nem volt. Volt egy injekció, amit akkorra betiltottak, de mivel nem tudták hogyan gyógyítani a tüdőgyulladást, beadták nekem. Ennek a mellékhatása az volt, hogy leégette a fülben a csillószőröket, amik felveszik a hangot. Hatéves lehettem, amikor kiderült, hogy bizony nem hallok. Apunak furcsa volt, hogy szólongatott és nem reagáltam. Elvitt egyik orvoshoz, másik orvoshoz, hordott Nyitrára, Pozsonyba, aztán rájöttek, hogy milyen nagymértékű volt ez a károsodás. De akkor már visszacsinálni nem tudták. Streptomycin injekciónak hívják, amit akkor beadtak nekem. Kéz a kezet mosta, nem csináltak semmit, apuék meg örültek, hogy legalább élek. Nagyon erős volt az a tudőgyulladás, sokan belehaltak. Akkoriban gyerekekkel volt tele a temető. Visszahallottam, hogy sok olyan fiatalember volt, aki szintén megkapta ezt az injekciót, megsüketült és felakasztotta magát, mert nem bírta elviselni a csendet. Úgyhogy ilyenek is megtörténtek.

Tehát akkor azelőtt, hogy megkapta az injekciót, nem volt semmi gond a hallásával?

Én egészséges gyereknek születtem, de ezzel kellett megbarátkoznom, ezzel kell élnem. Az évek során ez mindig egyre pusztítóbb volt. Mindig kevesebbett hallottam, most pedig már csak szájról olvasok. Emiatt egyszerűen tehetetlen vagyok.

Azt mondta, hatéves volt, amikor a szülei észrevették, hogy nem hall jól. Tehát három év alatt olyan sokat romlott a hallása, hogy az már észrevehető volt?

Igen. Akkor még nem volt olyan technika, mint ma. Csak később fejlődött a tudomány, így később derült ki, mennyire károsodott a hallásom.

Mennyi idő után veszítette el teljesen a hallását?

Ez fokozatosan jött. 20-30 éves korom között influenzás lettem, ami az egész folyamatot begyorsította. 32 lehettem, amikor már csak szájról olvastam.

Említette az előbb, hogy voltak olyanok, akik nem tudtak megbarátkozni ezzel a helyzettel. Önnek ez hogy sikerült?

Megszoktam. Más választásom nem volt. Egyszerűen, ha nem szokod meg, akkor megszöksz, de a megszökés csak egy könnyebb választás.

Egy fia és kislánya van. A kisfia már ott volt önnek, amikor elkezdett rohamosan romlani a hallása. Hogyan sikerült mégis a kisfiát nevelni, gondozni, a mindennapokban érvényesülni?

Nem volt olyan nehéz, mert én ezt már megszoktam, elfogadtam. A fiamat oviba vittem, aztán iskolába, tanultunk. Ugyanúgy éltem az életemet. Akkoriban még az első férjemmel éltem, ugyanúgy megvoltak a gondok. A szüleim agyvérzésben meghaltak, egyik a másik után ment el. Akkor idejöttem Udvardra, itt felépítettünk egy új életet.

A hirtelen jött csendet, amivel sokan, mint mondta, nem tudtak megbarátkozni, hogyan tudta megszokni, elfogadni?

Annyira nagy csend nincs, mert belül állandóan megy a zaj. Ezt tinnitusnak, belső fülzajnak hívják. Sipítozik, dobol, dübörög, csetteg. Más nem hallja, csak én. Már feküdtem vele kórházban, infúziókat szedtem rá, gyógyszereket kaptam, de nem segített semmi. Nem lehet gyógykezelni, mert nincs rá gyógyszer. Ezzel együtt kell élni. Úgyhogy annyira nagy csend nincs. Nem hallom a hangját, de belül dübörög.

Állandóan hallja ezeket a hangokat?

Igen. Éjjelre úgy tudom lenyomni, hogy száműzöm, lecsitítom annyira, hogy el tudjak aludni. Ha már elalszom, akkor nem hallom. Reggel pedig már arra kelek, hogy megint dübörög, sikít, kopog, dörömböl. A frontok és a stressz is hatással van rá, felerősíti a hangokat.

Ezek eléggé zavaró hangok, amiket nem tud megszüntetni. Hogy tudja ezt elviselni?

Mikor éppen nem a kislányommal foglalkozom, akkor elfoglalom magam a háztartással: mosok, főzök, takarítok. Ha van egy csöpp időm, akkor pedig könyvet olvasok. Az elveszi a figyelmemet, és ha nem figyelek befelé, akkor könnyebb. Az évek során azért belerázódik ebbe az ember.

Említette, hogy van egy szerkezet, amit a fülére feltesz, az mire szolgál?

Az csak egyszerű hallókészülék. Hatéves koromtól hordom. Ötévente cserélik, hol erősebb, hol gyengébb. Attól függ, hogy éppen milyen kapható a piacon, amit a biztosító térít.

Ez a készülék segít? Hall vele valamit?

Utoljára már nagyon erőset kaptam. Ha hallok is vele valamit, azt csak nagyon-nagyon messziről. Olyan, mint a visszhang. Édes kevés, de megszoktam, hogy rajtam van.

Az általános iskolában, gyerekként, hogyan tudott megküzdeni azzal, hogy nem hallotta, amit mondanak?

Nehéz volt. Akkoriban harmincketten voltunk egy osztályban, és én voltam mindig a kis különc. A tanító néni, tanító bácsi eldarálta a saját magyarázatát, és aztán a többivel nekünk kellett megküzdeni. Magamnak kellett boldogulnom akkor is.

Tudta tartani a lépést a többiekkel?

Hát, elég gyengécske voltam, meg kell mondjam, hármas-négyes tanuló voltam. Nagyon nehéz volt, de muszáj volt végigcsinálnom.

Az alapiskola után hol tanult tovább?

Mezőgazdaságira mentem, el is végeztem, de aztán megint csak maradtam ott, ahol voltam, nem tudtam érvényesülni. A kommunizmus után jött a demokrácia, mindenki ott boldogult, ahol tudott. Nagyon nehéz volt akkor is.

Abból kifolyólag, hogy elvesztette a hallását, vannak koordinációs problémái?

A mai napig vannak koordinációs problémáim. Eldőlök, hol jobbra, hol balra. Egy idegen, ha rámnéz, azt hiszi, hogy részeg vagyok, pedig Isten lássa lelkem, soha nem ittam. Nem is szeretem az alkoholt,mert az anyám bizony nagyon ivott. Ezért nem szeretem azokat az embereket, akik isznak. Legyen bármi problémájuk, azokat oldani kell, nem belemenekülni az italba. Emiatt a koordinációs probléma miatt csak itthon érzem biztonságban magamat, mert váratlan helyzetekben hirtelen eldőlök, mivel nincs meg az egyensúlyom.

Nem is megy egyedül sehová?

Nem is szeretek menni sehová. Viszont üzletbe menni kell, orvoshoz menni kell, minden fontos dolgot el kell intézni. Ezekre csak én vagyok.

Van esetleg valamilyen taktikája, amivel ki tudja védeni ezeket az egyensúlyvesztéseket?

Nem tudom, hogy ez taktika-e, inkább azt monddanám, hogy ösztönösen cselekszem. Amikor például a kislányom még pici baba volt, megesett, hogy a karomban tartottam, mentem egyik szobából a másikba és egyszercsak eldőltem. Az volt a szerencse, hogy úgy fordultam, hogy nem neki nem lett baja.

Volt nagyobb balesete ebből kifolyólag?

Volt bizony. Egyszer, amikor még a volt férjemmel éltem, ő elment dolgozni, én pedig láttam valamit a kapun kívül. Elindultam megnézni, mi az. Már éreztem, hogy jön az egyensúlyzavar, ezért nekidőltem a fának. Arra keltem fel, hogy anyu sír fölöttem, rázogat, hogy térjek magamhoz. Ráestem az éles betonszegélyre, amitől beszakadt a fejem. Anyu rögtön hívta a mentőket, bevittek a kórházba, össze kellett varrni a fejem. Rendőrségi ügy is lett belőle, mert azt gondolták, valaki bántott. A kórházból aztán mentem az oviba a kisgyerekemért, vittem őt haza és folytatódott minden tovább. Nem engedhettem meg magamnak, hogy lefeküdjek. Az orvosok mondták, hogy legyek óvatos és pihenjek, de nem lehetett, mert végeznem kellett a dolgomat.

Ilyenkor elájul, vagy „egyszerűen“ elesik?

Elesek. Az egyensúlyom ilyenkor bekrakkol. Van olyan szerencsésebb pillanat, amikor vissza tudom hozni magam, de amikor már dőlök, akkor nincs visszaút.

A kislánya, Rami most tíz éves. Ő betegen született. Milyen problémája van?

Neki elsősorban genetikai problémája van, aminek a mai napig nincs neve. Nagyon sok szindróma jelét hordozza, és nem tudják a dokik, hogy tulajdonképpen milyen nevezetű genetikai betegsége van. De ami igazából visszahúzza, az az, hogy gyorsan mentették az életét, mert mire bejutottam a kórházba, addigra a kicsinek már jóformán szívhangja se nagyon volt, és újraélesztették, deviszont ennek az volt a hátránya, hogy két oldalt sérült az agyacskája. Oxigénhiányos állapot lépett fel. Úgyhogy el van maradva picit.

Miben mutatkozik meg az, hogy picit vissza van maradva?

Nehezen olvas, nehezen ír, számolni abszolút nem tud. Amin gondolkodni kell, azok a feladatok nem mennek neki, tehát inkább a tanulásban mutatkozik ez meg.

A hétköznapokban visszafogja őt ez bármiben?

Nekem nem tűnik fel annyira, mint egy idegennek, hogy más a viselkedése, mint a többi gyereknek. Ő sokkal babásabb, gyerekesebb, nem egy tízéves szintjén van.

Jól tudom, hogy Raminak a szemével is problémája van?

Igen, csak az egyik szemecske fejlődött ki, a másikkal 50 százalékra lát. Ez is egy genetikai mutációnak az eredménye, de ennek sem tudják a nevét. Ha majd már Rami megáll a növekedésben az egyik szemecskéjét megműtik. Plasztikázzák neki, hogy ne legyen annyira feltűnő a különbség a két szeme között.

A saját meglévő problémájával nehéz segíteni Raminak, nehéz rá is figyelni?

Egy anyát a szeretete motiválja. Úgyhogy én legyőzöm a saját problémámat, és nyitok az övé felé. Száz százalékosan csak őrá vagyok irányítva. Nem volt könnyű, de én úgy voltam vele, hogy az enyém, a jó Isten adta, csinálni kell. Nem akartam belemenni az önsajnálatba. Ezt adta az Isten, ezt kell elfogadni.

Azt, ahogyan a problémákhoz hozzááll, otthonról hozza? Vagy a hite az, ami segít átlendülni a nehézségeken?

Nekem pokol volt a gyerekkorom. Aki minket ismer, az tudja, hogy nyílt titok volt, hogy az én anyám nagyon-nagyon ivott. És a mai napig nem tudom, hogy miért. Az apu meg annyira, de annyira imádta, hogy egész életén keresztül kitartott mellette. Persze próbálta leszoktatni, de nem járt sikerrel. Úgyhogy otthonról biztosan nem hoztam. Az élet tanított engem, de a hitnek is van benne egy ötven százaléka.

Minek köszönhető a másik ötven százalék?

A családomnak. A kislányomnak, a fiamnak. Igaz, a fiam mostanra önálló életet él, dolgozik, próbál érvényesülni, de attól még ugyanúgy ő is a gyerekem.

Mi az, ami a sok nehézség közepette feltölti?

Jelen pillanatban csak a Rami, ő az, aki engem tanít minden nap, még ha ideges is vagyok rá, még ha hisztériázik is, ő az egyetlen, aki engem mindig földob.

Mit gondol, mi az, amire tanítja önt?

Például alázatra. Arra, hogy ha valami van, akkor kérni kell, hogy könnyebb legyen. Az ő esetében büszkeség nincs. Egy normális családban egy anya mindig a gyereket nézi, nem magát. Mi már voltunk olyan helyzetben, hogy húzni kellett a nadrágszíjat, hogy a kislánynak mindene meglegyen, úgyhogy nem is csak az alázatról van szó, hanem megtanított arra, hogy bizony olykor a földig kell hajolni, hogy minden meglegyen. Most valamivel könnyebb helyzetben vagyunk, de nem tudhatjuk, hogy mit hoz a jövő. Van, amikor fent, van, amikor lent.

Amikor éppen lent van ez a bizonyos hullámvasút, akkor Rami az, aki feljebb emeli?

Igen. Kihúz a gödörből, lelkileg is.

Ez minek köszönhető? Mi az, amivel adni tud önnek?

Rami nagyon bújós, mindig ölelni, simogatni kell. Csak elmosolyogja magát és már jobb a napom. Igaz, hogy amikor elkezdi a cirkuszt, akkor az letaszít. Nagyon ideges vagyok olyankor, de ez benne van a pakliban, mert én sem vagyok kötélből. Emberből vagyok, és idegeim is vannak. De mindig van, amivel kárpótolni tud. Ahogy a vihar elmegy, kisüt a napocska. Ez a mi kapcsolatunkban is így van.

Szlávik Cyntia