AKO-felmérés: Magyarokat itt legfeljebb szlovák pártok képviselhetnek

Az AKO friss felmérésében, amely egy napon jött ki az Ipsoséval, gyakorlatilag ugyanazok a tendenciák mutatkoznak. A parlamenten kívüli, MIchal Šimečka vezette PS csökkenti hátrányát a Robert Fico vezette Smer-SD-vel szemben, miközben a 10% feletti támogatottságot élvező pártok között csupán Peter Pellegriniék (Hlas-SD) követelnek helyet maguknak. A szlovákiai magyarokat képviseletét hirdető pártok közül mindegyik messze van a bejutási küszöbtől, így legfeljebb azt érdemes találgatni, melyik szlovák párt lehet képes a legjobban képviselni a parlamentben kisebbségeket is. A felmérést augusztus 7. és 14. között végezték.

Forrás: SME

Az AKO Joj TV számára készített felmérése kisebb különbséget jelez a két vezető párt, a Smer-SD és a PS között, mint az Ipsos. Náluk a Smer 19,2 (-0,7% júliushoz képest), míg a PS 17,8%-ot (+1,4%) szerezne, a tendencia pedig a PS erősödését mutatja. A Hlas-SD-re a választók kerek 15%-a voksolna most az AKO szerint, ami ugyancsak enyhe csökkenést jelez.

A parlamentbe rajtuk kívül még hat párt kerülne be, júliushoz képest pedig köztük van most az OĽaNO, Za ľudí, és Kresťanská únia alkotta koalíció is, amely esetében 7% a bejutási küszöb. Ők egyébként a negyedik legerősebb politikai formáció az AKO szerint, a maguk 7,2%-ával. Nagyon sok múlik azon, hogy az ilyen határon egyensúlyozó pártok sorsa végül mi lesz, mivel a mostani eredmény szerint Igor Matovičék 12 képviselőt szereznének a parlamentben, ha viszont épp a küszöb alatt maradnak, ez a szám a többi bejutó között oszlik meg.

Éppen ezért mondható, hogy a veszélyzónában található a fennmaradó 5 párt is, amelyek támogatottsága jelenleg 5,7 és 6,6% közötti. Az SaS van elöl 6,6-tal, majd a Republika következik 6,3-mal, a KDH 6,2-vel, az SNS 5,9-cel és a Sme rodina 5,7-tel.

A bejutási küszöb alatt közvetlenül senki nincs, a fennmaradó jelentősebb formációk egyikének támogatottsága sem éri el a 3%-ot. A Demokrati 2,9%-ot szerezne, míg a magyarokat képviselni hivatott pártok közül legjobban álló Szövetség csupán 2,5%-ot, a Modrí-Híd páros 2,1%-ot, míg a Magyar Fórum és társai 0,8%-ot.

A parlamenti képviselők számára levetítve ez az egész úgy nézne ki, hogy miután az OĽaNO most bejutna, a Smer pedig egy cseppet kevésbé támogatott, mint legutóbb, Robert Ficoék most néggyel kevesebb mandátumot tudnának megszerezni, összesen 32-t. Pellegriniék esetében ugyanez hárommal kevesebb, mint júliusban, összesen 25. A PS növelte ugyan a támogatottságát, de az OĽaNO bejutása miatt képviselőinek száma nem lenne magasabb, mint az előző hónapban (30). Rajtuk kívül az OĽaNO tehát 12, az SaS és a Republika 11-11, a KDH és az SNS 10-10, míg a Sme rodina 9 képviselőt delegálhatna a parlamentbe.

Ebből mi jöhet ki? Pellegriniék nélküli koalíció nem. A Smer a Hlasszal, az SNS-szel, a KDH-val és a Sme rodinával 86 képviselőt adna, a PS a Hlasszal, SaS-szel, KDH-val és a Sme rodinával 85-öt. Mindkét formációban akadnak pártok, amelyek a Republikával és/vagy az OĽaNO-val nem kívánnának koalícióra lépni, de persze ez úgy is csak a választások után dől majd el.

(SME/Noviny.sk)