Aláírás-hamisítással vádolja a Szövetséget a listáján induló Gyimesi, Berényi szerint vagy hiba, vagy szabotázs történt

Gyimesi György nyilvános fórumon, a Martosi Szabadegyetemen, a Martfeszten vádolta meg aláírás-hamisítással a Szövetséget, miközben a párt jelöltlistáján indul a szeptemberi előrehozott parlamenti választáson. Gyimesinek Tankó Viliam jelöltsége miatt kialakult botrány nem tetszik, Tankót a Szövetség és az OĽaNO is a listájára vette, de a jelölt állítja, csak az OĽaNO-nak írt alá jelölti nyilatkozatot. Berényi József, a Szövetség MKP Platformjának elnöke szerint hiba vagy szabotázs történt, büntetőfeljelentést akarnak tenni.

Gyimesi György a Martfeszten csak "néző" volt (Fotó: Paraméter)

Aláírás-hamisítással vádolta meg Gyimesi György a Szövetséget, elsősorban annak MKP Platformját, a Tankó-ügy miatt. Tankót vállaltan az MKP Platform jelölte a listára párton kívüliként, a jelölt azonban állítja, nem írta alá a jelölti nyilatkozatot. Az MKP Platform jelölte Gyimesi Györgyöt is – szintén párton kívüliként –, és éppen ez a jelölés okozta a Szövetség szakadását, a Híd Platform távozását a nehezen létrehozott közös magyar pártból.

Gyimesi: valaki a Szövetségben hamisította Tankó aláírását

Gyimesi a Martosi Szabadegyetemen, a Martfeszten péntek délután szembesítette egy nyilvános politikai fórumon a Szövetség vezetőit azzal, hogy szerinte Tankót törvényellenesen vették fel a jelöltlistára. A fesztivál progrogramja szerint egyébként ezen a fórumon Gyimesit is fellépőként vett volna részt, végül azonban csak a nézőtérre ült le.

„Az tény, hogy valaki Tankó Vilmos aláírását a Szövetségben hamisította” – jelentette ki a kerekasztal-beszélgetésén a nézőként kérdező Gyimesi.

A kijelentését arra alapozta, hogy információi szerint Tankó a belügyminisztériumban tanúsította , hogy a Szövetség által leadott nyilatkozaton nem az ő aláírása szerepel. „Besétált Matovičcsal, és azt mondta, hogy ez az aláírás nem az enyém” – írta le a helyzetet Gyimesi.

Gyimesinek azonban nem is az aláíráshamisítás fájt, hanem az, hogy Tankó kiesésével nem a 150. lesz a listán, hanem a 149.

„Miért gondoljátok, hogy nem baj az, hogy a kampány, amit én fizetek, ami fel van építve szeptember 28-ig, így tönkremegy” – fájlalta Gyimesi.

Berényi: hiba vagy szabotázs történt

A Tankó Vilmost nevező MKP Platform elnöke, Berényi József szerint senki sem mondta, hogy nem baj, ami történt, majd megpróbálta megkérdőjelezni Tankó szavahihetőségét.

„Egyikünk sem mondta, hogy ez nem baj, azt mondtuk, hogy vagy hiba történt, vagy pedig szabotázs” – mondta Berényi.

A Szövetség képviselői a Martfeszten: Berényi József (MKP Platform), Kocur László vitavezető, Cziprusz Zoltán (MKP Platform), Mózes Szabolcs (Összefogás Plaform), Andruskó Imre (Híd Platform) (Fotó: Paraméter)

Szerinte büntetőfeljelentést kell tennie a pártnak. „Nem tudom, miért állítja valaki, hogy a párton belül hamisította meg valaki az aláírást, ez lehetett párton kívüli ember is” – jelentette ki az MKP Platform elnöke. Szerinte a párt egyik regionális képviselője kétszer is beszélt a jelölésről Tankóval.

„Egyik alkalommal sem mondta azt, hogy nem nálunk indul, nem mondta azt, hogy nem írja alá nyilatkozatot. Elküldte az adatait, megkapta a becsületbeli nyilatkozatot, és azt mondta: »eljuttatom a központba ez a nyilatkozatot«” – idézte a Tankóval folytatott telefonbeszélgetést Berényi.

A beszélgetésről azonban szerinte nem készült felvétel, és azt Berényi sem tudta megmondani, hogy hogyan jutott el a nyilatkozat a párthoz. „Úgy, ahogy a többit is, valaki ezt is behozta” – magyarázta Berényi, mert szerinte több olyan jelölt is volt, aki nem személyesen vitte be a párt valamelyik irodájába a nyilatkozatot.

„Jelen pillanatban nem tudjuk, hogy ki írta alá a nyilatkozatot, ha te tudod, hogy ki írta alá, akkor mondd meg” – szólt ki Gyimesinek Berényi. – Azt tudjuk, hogy Tankó azt állítja, nem az ő aláírása van a nyilatkozaton, de akkor már nem állít igazat, amikor azt mondja, hogy csak Forró Krisztián beszélt vele.”

Csütörtökön derült ki, hogy Tankó Viliam magyar anyanyelvű roma bokszoló szerepel az OĽaNO és a Szövetség parlamenti választási jelöltlistáján is. Az OĽaNO videóval igazolta, hogy Tankó nekik írta alá a jelölti nyilatkozatot. Azt a Paraméternek is megerősítette, hogy csak az OĽaNO számára vállalta a jelöltséget. A Szövetség csütörtökön nyilatkozatban jelentette ki, hogy a „Szövetség a jelöltlistáját és a kapcsolódó dokumentumokat a törvény értelmében adta le”.

-lpj-