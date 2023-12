Alaposan megkeverte a lapokat a korkedvezményes nyugdíj feltételeinek módosítása, a Szociális Biztosító figyelmezteti az ügyfeleit

Az egyik újdonság a korkedvezményes nyugdíjazás lehetősége 40 ledolgozott év után. Ha az állampolgár megfelel ennek a feltételnek, akkor akár több mint két évvel a nyugdíjkorhatár betöltése előtt is igényelheti a nyugdíjazást.

A Szociális Biztosító szerint éppen ez az intézkedés járul hozzá ahhoz, hogy az elmúlt hónapokban a megszokottnál jóval nagyobb nyomás nehezedik a biztosítóra.

A Szociális Biztosító november elején arról számolt be, hogy közel 56 százalékos volt a korkedvezményes nyugdíj iránti kérelmek számának emelkedése.

A jelenlegi adatok szerint több mint 13 500 kérelmet adtak be novemberben korkedvezményes nyugdíjra, míg a standard öregségi nyugdíjra 4457-et.

A biztosító ezért több intézkedést is hozott, például meghosszabbították az ügyfélfogadási időt, elrendelték, hogy a kérelmeket nemcsak a lakhely szerinti fiókban lehet benyújtani, illetve a személyzeti kapacitásokat is megerősítették.

A Hospodárske noviny egyik olvasója arról számolt be, hogy az öregségi nyugdíja iránti kérelmet szerette volna benyújtani, de azt a választ kapta a biztosítóban, hogy várnia kell, mert jelenleg a korkedvezményes nyugdíjak iránti kérelmeket intézik. Az állami intézmény azonban ezt elutasítja.

„Nem részesítjük előnyben az korkedvezményes nyugdíjat kérelmezőket más típusú nyugdíjakat igényelőkkel szemben. Minden nyugdíjra jelentkezőt szívesen látunk, aki ezzel az igénnyel fordul hozzánk” – szögezte le Martin Kontúr, a Szociális Biztosító szóvivője.

Hozzátette azonban azt is, hogy az elmúlt hetekben felhívták a standard öregségi nyugdíj iránt érdeklődők figyelmét arra, hogy később, például 2024-ben is igényelhetik ezt a típusú ellátást. A nyugdíjat visszamenőleg is folyósítják nyugdíjkorhatár betöltésétől számítva a valorizációkkal együtt, amelyekre jogosult.