Álhírek hergelik az embereket - hogyan látja olvasónk a koronavírus "sújtotta" Olaszországot

Hírportálunk olvasója szerint "a legfontosabb dolog az, hogy Olaszországban nyugodtak az emberek, és a hatóságok is higgadtan kezelik a helyzetet. Teszik ezt annak ellenére, hogy az olasz az egyik legelöregedettebb társadalom Európában, és ahogy a tudósításokban is hallható, sajnos, elsősorban az idősebb korosztály - más egyéb betegségen is szenvedő - képviselői esnek áldozatául a koronavírusnak. Szerencsére nincsenek kifosztott üzletek, maszkban mászkáló emberek, és főleg pánik nincs.

Az is nagyon fontos, hogy Olaszországban azért ilyen magasak a számok, mert itt végzik el a legtöbb tesztet (eddigi híradások szerint közel 10 ezret). A híradások állandóan beszámolnak a sok-sok negatív teszteredményről és arról is, hogy mennyien meggyógyultak, vagy hogy nem is produkálnak tüneteket. Naivitás azt gondolni, hogy más országokban ez nincs jelen ekkora számban, csak máshol még nem kezdték el a tesztelést vagy nem végeznek annyit, mint itt. És főleg nem ennyire transzparensek.

Elmondható az is, hogy az olaszok sok szempontból példaértékűen kezelik a helyzetet: ahogy a WHO is ajánlotta, keményen fellépnek, és igyekeznek a vírus terjedését megfékezni.

A megfékezéshez hozzátartozik, hogy lezárták azokat a településeket, ahol a legtöbb fertőzöttet észlelték, sok egyetem, mozi, színház zárva van/volt az északi országrészben. A nagy konferenciákat, tömegrendezvényeket elnapolják, más hónapra tették. Az iskolák egyébként amúgy is zárva voltak a tavaszi szünet miatt, és a kialakult helyzetnek köszönhetően sok helyen meghosszabbították ezt a szünetet pár nappal.

Kezelendő a helyzetet, azonnal kialakítottak egy ingyenesen hívható számot, megfelelő tájékoztatókat készítettek, és házhoz viszik a teszteket, arról nem is beszélve, hogy az emberek nagy része önként jelentkezik tesztelésre.

Másrészt az is nagyon fontos, hogy az olasz kórházak jól felszereltek és magas színvonalúak, legalábbis északon és középen mindenképp. Egyáltalán nem bagatellizálják el ezt az egészet, hanem próbálják uralni a helyzetet. Egyáltalán nem igaz, hogy nagyvárosok történelmi városrészeit lezárták volna az emberek elől, vagy hogy csak maszkokban lehet menni vásárolni.

Szomorú tapasztalat az, ahogy a többi ország reagál az olasz helyzetre. Ez káros hatást gyakorol arra az országra, amelyik majdnem a gazdasági csőd szélén áll, és aminek lakossága elsősorban a turizmusból él. Nyilván ez az olaszok egyéni problémája, de ez a minek odamenni, haza ne hozzák a vírust hozzáállás rettenetesen elszomorító. Ahogy az is, amit a hazai médiában tapasztalok: a sok-sok pánikkeltő cikk, a félinformációk, az emberek hergelése.

Ha valaminek, akkor most a médiának nagyon nagy felelőssége van abban, hogy a rendelkezésre álló információt mennyire érthető módon adja át az embereknek."

Portálunk csak bátorítani tudja az Olaszországban élő olvasóit, hogy számoljanak be, mit tapasztalnak a helyszínen. Abban az országban, ahol az utolsó adatok szerint több mint 650 a fertőzöttek száma, de kevesebb mint felük szorul csak kórházi kezelésre. Eddig Olaszországban tizenheten haltak meg; mindannnyian idős, beteg emberek voltak.

