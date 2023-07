Alig akar valaki fegyőr lenni, pedig 500 eurós hozzájárulást is kaphatnak a fizetés mellé (FOTÓK)

Továbbra is emberhiánnyal küzd a Büntetés-végrehajtási Szervezet és Igazságügyi Rendészet (ZVJS), megoldást egyebek mellett a lakhatási hozzájárulás emelésétől várnak – tájékoztatta a TASR-t Monika Kacvinská szóvivő.

Fotók: TASR - archív, illusztráció

A hozzájárulás lehetséges maximális összege júliustól 232,36 euróról 500-ra emelkedett. „A lakhatási hozzájárulás a szolgálatteljesítés helyétől is függ, a legkisebb összeggel, 86 euróval Lőcsén (Levoča) emelkedett, Pozsonyban pedig 230 euróval” – tette hozzá a szóvivő.

A testület minden tagja kap hozzájárulást. „Az új alkalmazottak így minimum 150, de akár 370 euróval magasabb bért kapnak a szolgálatteljesítésük helye szerint” – mondta Kacvinská.

Az emelést júniusban hagyta jóvá a kormány. A ZVJS szerint a nem megfelelő bérezés miatt jelentkeznek kevesen fegyőrnek, és minden évben sok munkatárs mond fel. Tavaly 333-an távoztak, és 64-gyel kevesebb új alkalmazottat sikerült felvenni. Az intézetekben átlagban a szolgálati helyek 84 százaléka van betöltve, de van, ahol csak a 77 százalékuk.

A szóvivő elmondta, a negatív trend megfordítása érdekében nemcsak a lakhatási hozzájárulást sikerült megemelni, hanem a veszélyességi pótlékot is.

Júliustól már nem 21, hanem 18 évesen is be lehet lépni a testületbe, emellett megszüntették azt a rendeletet, hogy a rendőri alapkiképzés és a tanulmányok elvégzésének ideje alatt 20 százalékkal kisebb fizetés jár. Kacvinská elmondása szerint az érdeklődők számának növekedését várják attól a változtatástól is, hogy már látható helyen, tehát az egyenruha által nem takart testrészen is lehet tetoválása a testület tagjának, továbbá átértékelték az egészségi alkalmassági feltételeket is.



(TASR)