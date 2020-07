„Alig egy hónapja üzletelek valakivel, és rögtön megölöm?”

Ifjabb Dora Ferenc az ellene felhozott gyilkosságok indítékait próbálta megcáfolni, a másik két vádlott, Alföldi László és Szamaránszky Roland pedig megtagadták a vallomástételt. Ugyanakkor mindhárman hajlandóak részletes vallomást tenni, amint a bíróság kihallgatta az őket bemártó koronatanúkat. Ez történt az "alsóhatári maffiaper" második, július 30-i tárgyalási napján.

ifj. Dora Ferenc - A fotóra kattintva KÉPGALÉRIA nyílik! (Fotók: Paraméter)

Az alsóhatári (Galántai járás) polgármester és társai ellen július 29-én emelt vádat a bazini Specializált Büntetőbíróság. Miután az ügyész ismertette a vádiratot, az első számú vádlott, idősebb Dora Ferenc tett vallomást. A második napon, július 30-án fia, ifjabb Dora Ferenc, majd a többi vádlott következett. A lényeget azonban egyelőre nem sikerült megismerni.

Mit írnak a vádlottak számlájára? Bűnszervezet támogatását, öt gyilkosságot, egy megrendelt, de végre nem hajtott merényletet, gazdasági csalást és kábítószer-terjesztést. A kilenc vádpontról itt írtunk részletesen.

Apjához hasonlóan ifj. Dora Ferenc is tagad minden gyilkosságot (a vádirat szerint három van a rovásán), apjától eltérően viszont ő egyelőre nem hajlandó válaszolni az ügyész által feltett minden kérdésre. Ideiglenes vonakodása az ellene felhozott csalásra, és az azzal összefüggő gyilkosságra vonatkozik.

„A csalás ügyében egyetlen titkos tanú van, és csak azután vagyok hajlandó teljes vallomást tenni, hogy ezt a tanút kihallgatja a bíróság”

– jelentette ki ifj. Dora Ferenc. Mivel a tanú identitása titkos, erre egyébként nincs mód, így a vádlott kérvényezte, hogy a bíróság fedje fel a tanú kilétét. Mivel ennek az igényének a szenátus nem tett eleget, Dora kijelentette, ragaszkodik ahhoz, hogy később beidézzenek egy galántai férfit, akiről úgy véli, ő a titkos tanú. Sőt, ezt a személyt meg is nevezte.

Vallomása elején problémásnak nevezte azt, hogy a sajtó részletesen tudósít a perről.

„Az újságírók írnak arról, ami itt elhangzik. Ha kint lennénk, és valaki másról írnának, lehet mi is örülnénk annak, hogy olvashatunk valamit. Csak mi most a másik oldalon vagyunk” – neheztelt Dora a jelenlévő újságírókra. Később portálunkat is nevesítette.

„Amikor a Paraméteren olvastam, hogy a nevemet említették egy gyilkossággal kapcsolatban, majdnem elájultam”

– mondta egy 2018-as cikkünkkel kapcsolatban. Akkor a csallóközi maffiaper egyik vádlottja azt ismertette, hogy az egyik később meggyilkolt strómant, vagyis fehér lovat Doráék „adták le” Sátor Lajosnak. A szóban forgó gyilkosság kapcsán egyébként már jogerős ítélet született, és nem tárgya a mostani büntetőpernek.

Rátérve a gyilkossági ügyekre, ifj. Dora elsősorban az ellene szóló indítékokra próbált rácáfolni.

„2010 februárjában engem tanúként hallgattak ki, és a vádirat szerint egy nappal később pedig meggyilkolták Nagy Pétert”

– mondta Dora, utalva arra, hogy szerinte ha ez valóban így történt, akkor saját magára terelte volna a gyanút, aminek nincs értelme.

A hatóságok szerint a balonyi Nagy Pétert Doráék strómanként használták fel, például az ő céges bankszámlájára érkezett az a 222 ezer euró, amit az alsóhatáriak a ČSOB bank követeléskezelő leányvállalatától csaltak ki.

Ifj. Dora Ferenc utalt arra, hogy Nagy likvidálásához inkább a már említett titkos tanúnak lehet köze, aki állítólag fenyegető SMS-eket is küldött a balonyi fiatalembernek. Dora azt is furcsállja, hogy a nyomozati anyagok szerint a fehér lót Búslakon fejbe lőtték, mivel a lövés biztosan felkeltette volna a helyi vadászok figyelmét.

„Mint vadász, nem tudom elképzelni ezt. Nálunk, ha lövést hallunk, már hívjuk is a társainkat, hogy mi volt ez, nem kell-e segítség, és megkeressük az esetleges orvvadászokat”

– beszélt az ügyről.

A vádlott azonban egyelőre több részletet nem kívánt elárulni a gyilkossággal kapcsolatban, és a felmerülő kérdésekre sem válaszolt. Ragaszkodott ahhoz, hogy ezt csak azután teszi meg, hogy az eset koronatanúját, Bugár Györgyöt kihallgatták a bíróságon.

Ifj. Dora Ferenc az andódi (Érsekújvári járás) Madarász Krisztián meggyilkolása esetében is az indítékot próbálta megcáfolni. A vád szerint a férfit Csehországban használta fel gazdasági bűncselekményekhez, majd miután stróman a rendőrség látókörébe került, az ifjabb Dora meggyilkoltatta őt.

A vádlott ezzel kapcsolatban egyrészt hangsúlyozta, hogy a cseh rendőrségi vizsgálat szerint nem ő áll Madarász mögött. Sőt, felvázolta, hogy Madarásszal egy pékséget akart megvásárolni, hogy később nagy cégek beszállítói lehessenek.

„Azzal, hogy Madarász eltűnt, én is elvesztettem a pénzt és a bizniszt”

– érvelt ifj. Dora. A következő gyilkosság, amivel vádolják, a cseh Martin Žalmánek likvidálása. A hatóságok ezzel az üggyel kapcsolatban is számon tartanak egy titkos tanút, és a vádlott ezúttal is ragaszkodott ahhoz, hogy fedjék fel a személy kilétét. A bírósági szenátus ennek a kérésének sem tett eleget, ő pedig ezúttal is említett egy konkrét nevet, akinek identitását a szervek titokban akarják tartani. Hozzáfűzte, ezzel a vádponttal kapcsolatban is csak azután hajlandó kérdésekre válaszolni, ha azt a személyt is beidézi tanúként a bíróság.

Azt azért hozzáfűzte az esethez, hogy az indíték ebben az esetben sem tűnik számára logikusnak.

„Alig egy hónapja üzletelek valakivel, és rögtön megölöm?”

– tette fel a költői kérdést. Állítása szerint Žalmánek vevőket biztosított számára a színesfémüzletek lebonyolításához. Aznap, amikor Žalmánek eltűnt, épp Galánta környékén járt, és ő ajánlott neki szállást – egy vízkeleti panziót, ahova Alföldi László kísérte el.

Apjához hasonlóan ifj. Dora is beszélt arról, hogy személyesen ismeri az egykori Sátor Lajos-féle dunaszerdahelyi maffia egyes tagjait.

„Amikor kijöttem az iskolából, még örültem is, hogy ismerem őket. Aztán persze később rájöttem, hogy ez azért nem olyan jó dolog. Szégyen, nem szégyen, bevallom, ismertem őket. Soha nem történt olyan, hogy valahol felpofoztak volna, de együtt még csak ebédre sem jártunk”

– a mondta a vádlott. Megkérdezték tőle azt is, tudott-e arról, hogy miközben többször találkozott Sátorral – például a bűnszervezet bulijain, amiről fotók is tanúskodnak – a maffiafőnök körözés alatt állt.

„Csak hallottam. De nehéz volt elhinni, mert simán elment délben a Kauflandba vásárolni” – felelt ifj. Dora, hozzátéve, nem ismer senkit, aki valaha vallott volna Sátor ellen.

Az ügyész megkérdezte arról is, mit szól az apja ellen szóló vádpontról, amely azt taglalja, megrendelte Kertész József JOPI TRADE-es vállalkozó meggyilkolását, amire aztán végül Sátor halála miatt nem került sor.

„Ez nevetséges, jó barátok voltak. Apám segített megmenteni az életét, szólt neki, hogy Sátor meg akarja ölni. Nem logikus, hogy figyelmeztette, aztán később meg ő akarta volna meggyilkoltatni”

– minősítette a vádat. Ahogy befejezték ifj. Dora kihallgatását, bevezették a terembe a maradék két vádlottat. Ők azonban megtagadták a vallomástételt. Alföldi László és Szamaránszky Roland csak azután hajlandó beszélni, hogy a bíróság kihallgatta Bugár György koronatanút. A „Kis Paprikaként” ismert Szamaránszky hozzátette azt is, hogy a jelenlévő újságírók is zavarják.

Alföldi Lászlót és Szamaránszky Rolandot (háttal) kivezetik a tárgyalóteremből (Fotó: Paraméter)

„Most nem szeretnék vallomást tenni a média miatt. Mert a média össze-vissza mindenfélét írkod” – jelentetteki Szamaránszky, majd a Pamela Záleská bírónő figyelmeztette, nincs törvényes indok arra, hogy a sajtó jelenlévő képviselőit kizárják a tárgyalásról.

A büntetőper szeptember elején a koronatanúk – elsősorban a 21, illetve 22 éves börtönbüntetésüket töltő Bugár György és Nagy Zsolt „Csonti” kihallgatásával folytatódik. Ők a most tárgyalt gyilkosságokban mint elkövetők vettek részt, azonban a hatóságokkal kötött alkujuk értelmében ebben az eljárásban csak mint tanúk szerepelnek, és várhatóan nem lesznek felelősségre vonva.

