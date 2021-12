Alig tudnak lélegezni az oltatlan páciensek, mégis az egészségügyi alkalmazottakat támadják – felfoghatatlan esetekről számolt be a rendőrség

Az orvosok és egészségügyi nővérek a végkimerülésig dolgoznak a szlovákiai korházakban, hogy a kedvezőtlen járványhelyzetben a lehető legtöbb életet megmentsék. Ennek ellenére akadnak olyanok, akik nem értékelik a fáradozásaikat.

Illusztráció (Fotó: TASR)

A rendőrség a közösségi oldalán számolt be róla, hogy a pozsonyi Szent Cirill és Metód Kórház személyzete felhívta rá a figyelmet, hogy a covid-részlegen az orvosoknak és a nővéreknek számos esetben verbális és fizikális támadásban van részük a súlyos állapotban lévő oltatlan páciensek részéről. A hatóság be is számolt néhány ilyen esetről.

Egy férfi azzal fenyegette az orvost, hogy megöli őt. Hosszabb ideje megtagadta, hogy lélegeztetőgépre kössék, ami végül már csak akkor következett be, amikor kontrollálhatatlanul fuldoklott. A pácienst intubálták, máskülönben meghalt volna.

Egy másik esetben egy páciens fizikálisan bántalmazott egy egészségügyi nővért. Az elkövetőt azóta már lélegeztetőgépre kötötték. Emellett olyan is megtörtént, hogy egy páciens késsel fenyegetette meg a nővéreket.

A rendőrség azt tanácsolja az egészségügyi alkalmazottaknak, hogy hasonló esetekben haladéktalanul hívják a 158-as számot. A hatóság szerint mivel már az említett elkövetők mind lélegeztetőgépre vannak kötve, jelenleg nem szükséges velük kapcsolatban olyan intézkedéseket foganatosítani, amelyek az egészségügyi alkalmazottakkal szembeni esetleges támadások meggátolására szolgálnának.



-para-